Cómo y dónde encontrar la mejor información (y fiable) sobre salud en internet

Según la BBC, los estadounidenses no son los únicos, ya que afirman que en todo el mundo esta conducta se repite, consultando diversos sitios web para saber si los síntomas que están sufriendo se corresponden con alguna dolencia o enfermedad, en busca de autodiagnosticársela y maneras sobre como tratarla. Si bien, advierten que hay que tener cierto cuidado con esta actividad ya que muchos de los sitios que aparecen en internet no son fiables, por lo que hay que saber cómo y dónde buscar.

Combatir la desinformación

Desde la cadena han consultado a varios expertos en la materia que han revelado que los médicos suelen quejarse de que muchos pacientes cuestionan sus diagnósticos por la información que han consumido en internet, siendo esta en muchos casos falsa o incompleta. Esto les lleva a preocuparse, y mucho, por la desinformación que sufren.

Los expertos aseguran que ciertos sitios que son consultados por gente preocupada por su estado de salud no tienen ni un mínimo de fiabilidad y, en ciertas ocasiones, no son imparciales, es decir, hacen que veas lo que a ellos les interesa para su propio beneficio. A veces los consejos que reciben las personas que consultan esas páginas lo único que consiguen es provocar preocupación y pánico cuando no es necesario alarmarse.

Saber utilizar los buscadores

Los publicistas son conscientes de que el número de búsquedas sobre salud son muy altas (70.000 búsquedas por minuto según los expertos consultados por la BBC) por lo que hay que tener en cuenta que hay muchas posibilidades de que la información sea manipulada. El director del Centro de Medicina Basada en Evidencia de la Universidad de Oxford, Carl Heneghan, afirma que esas personas «manipulan algunas de las búsquedas para que tú encuentres la información que ellos quieren que veas«.

En este sentido, Heneghan apunta que el 35% de la gente intenta diagnosticarse sus dolencias a través de internet, lo que puede ser muy peligroso ya que, aunque asegura que en muchas ocasiones las búsquedas no son sobre causas graves, en otras, las personas consultan cuestiones de extrema gravedad, como por ejemplo en relación al cáncer. Además, recomienda utilizar Google Académico, un buscador especializado en contenido y bibliografía científico-académica.

Por su parte, para evitar errores, la médica y divulgadora escocesa, Margaret McCartney, explicó que los primeros resultados de las búsquedas no siempre son los idóneos, que hay que seguir cliqueando «porque muchas veces las opciones más populares no son las mejores», incluso, tal y como explica, «hay que llegar a la tercera página de búsquedas».

Según el ya mencionado director del Centro de Medicina, hay que desconfiar de los comprobadores de síntomas, pues dice, basado en una investigación de la revista académica BMJ, que este tipo de sitios solamente acierta una de cada tres veces, pero recomienda algunos que sí tienen una alta probabilidad de éxito, como la estadounidense WebMD y Kidshealth.org, un sitio educativo creado por la Fundación Nemours, especializada en salud infantil.

Los foros, un arma de doble filo

Tanto Heneghan como McCartney coinciden en que formar parte de grupos cuando se padece algún tipo de enfermedad es muy útil, ya que en este tipo de foros especializados se puede estar al corriente de los avances y se puede encontrar apoyo, si bien, hay que tener cuidado, ya que muchos de estos sitios web, tal y como afirma la médica, están financiados por «compañías que tienen algo para vender».

Esto ocurre, tal y como explican los expertos, porque este tipo de sitios tienen problemas para financiarse, por lo que terminan aceptando dinero de empresas dedicadas a la industria farmacéutica, que lo que quieren es comercializar sus productos. Lo que recomiendan es usar «más de una fuente de información, además de la experiencia de otros pacientes y el consejo de tu médico antes de tomar una decisión», para lo cual Heneghan deja un consejo, «a veces es mejor sentarte con un ser amado a tomar una taza de te, contarle lo que leíste y preguntarle su opinión».

