Coreano del PDC dice que solo aportó para arrancar

Santa Cruz.- Chi Hyun Chung, el coreano nacionalizado boliviano que asegura ya haber sido confirmado como el candidato presidencial del PDC, negó la acusación de que pagó 100 mil dólares para que lo elijan. “Solo di una cuota para refrigerio, movilizaciones y capital de arranque, pero es falso lo de los 100.000 dólares”dijo el domingo al programa Asuntos Centrales, a tiempo de negarse a dar la cifra que entregó.

Explicó que no es militante del PDC, pero sí un invitado como parte del Grupo de Alcance Nacional, que apoya a este partido desde hace un mes y medio. “Ya he sido elegido candidato y solo falya que mi nombre llegue al TSE. Vamos a hacer una fiesta de proclamación el martes en Santa Cruz. Hemos revisado todo y puedo ser candidato, ya que he vivido más de cinco años en Bolivia y me he nacionalizado”.

Sobre el caso de negligencia médica en el que apareció involucrado, aseguró que “está limpio”.

Fuente: asuntoscentrales.com.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook