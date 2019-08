El club de Fernández fichó a 16 jugadores

La Cultural y Deportiva Leonesa, que empató el sábado, quiere ascender a segunda. El dueño del club es un jeque catarí. El lateral izquierdo viajará este sábado a España. El lunes se cierra el libro de pases

Roberto Fernández llegará a un club español de tercera división, que hasta el momento lleva contratados 16 nuevos jugadores para su plantilla. El objetivo de la Cultural y Deportiva Leonesa, cuyo dueño es el jeque catarí Tariq Abdulaziz Al Naama, es contar con un buen equipo en el nuevo torneo que comenzó el pasado sábado (empató 1-1 ante el Amorebieta) y lógicamente ascender a segunda división.

Fernández es una de las apuestas del entrenador José Manuel Aira, de nacionalidad española, y que en su plantilla las referencias son el delantero Dioni Villalba, de 29 años, y el extremo belga Andy Kawaya, de 22 años.

La Cultural es un club de una ciudad que está al norte de España. Dentro de cuatro años celebrará su centenario de vida. En los años 50 estuvo una temporada en primera división. Hace dos años subió a segunda, pero ese mismo año bajó.

En 2014, el club fue comprado por la Academia Aspire, un grupo empresarial catarí que en León instaló una academia de desarrollo deportivo.

José Manuel Aira asumió el año pasado y pese a que en el pasado torneo no entró a la etapa de ascenso, igual le renovaron contrato. Con Roberto Carlos Fernández hay asegurados 16 nuevos fichajes. Prácticamente ha renovado casi todo el plantel. Actualmente tiene 6.000 socios activos, que para segunda B (tercera división), según el periodista Pablo Campos, de la cadena Ser de León, es muy buena cantidad.

Sin Fernández, el domingo

Fernández viajará este sábado a España. Debe estar antes del lunes en la madre patria porque tiene que firmar su nuevo contrato y, además, porque el lunes se cierra en ese país el periodo de habilitaciones. Se desconoce cuánto será su salario, pero se prevé que su vinculación a esta entidad deportiva sea por tres años.

“Lo tomo como un reto personal. He vivido el mejor año de mi vida este 2019 porque me consolidé como titular y jugué la Copa América con la selección. Vivir lejos de la familia es y será un gran sacrificio, pero creo que vale la pena hacerlo. Me han dicho que en enero o en junio tendré opción de fichar por un club más grande, ya que el grupo catarí que me lleva tiene varios equipos en Europa donde puedo ir a jugar”, sostuvo el joven defensor, que este jueves por la mañana asistió al entrenamiento de Blooming para despedirse de sus compañeros y del cuerpo técnico que comanda Erwin Sánchez.

Entre tanto, con esta baja, ‘Platiní’ Sánchez está obligado a buscar el reemplazante de Fernández. El candidato es Edward Vaca, que ya jugó en ese puesto. La academia enfrentará el domingo (19:30) a Destroyers en el estadio Tahuichi. Otra novedad es que vuelve Christian Latorre.

