El Ministerio de Salud y la Gobernación de Santa Cruz sellan hoy la implementación del SUS

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, informó ayer que, luego de cinco meses de reuniones, hoy se firmará con la Gobernación de Santa Cruz el convenio intergubernativo para la implementación del Sistema Único de Salud (SUS).

El secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, también confirmó que todo está preparado para la rúbrica que permitirá la implementación inmediata del SUS en hospitales de tercer nivel en el departamento de Santa Cruz.

Urenda señaló que las actas están listas y el acto se realizará hoy, a las 10:00, en la Casa de Gobierno de la capital cruceña, porque hay predisposición para llevar adelante este seguro en beneficio de la población.

Javier Moreno, asesor del Ministerio de Salud, explicó que se trabajó arduamente para establecer cada uno de los aspectos que preocupaban a las autoridades departamentales y de los nosocomios.

El equipo del Ministerio de Salud subrayó que se llegó a los acuerdos previos con toda la parte legal consensuada y que en este momento ya no hay nada que impida la aplicación del Sistema Único de Salud.

El tema de ítems y deudas que preocupa a los hospitales también ha sido tomado en cuenta en la negociación.

“Por fin vamos a firmar el convenio con Santa Cruz, cosa que me alegra muchísimo”, anunció ayer la ministra en una entrevista con los medios estatales.

Montaño dijo que el convenio que firmará con la Gobernación de Santa Cruz se encuentra dentro del marco normativo suscrito con las otras ocho gobernaciones del país. “Las condiciones que estamos dando a las otras ocho gobernaciones las estamos dando también a Santa Cruz; es lo correcto, tenemos que ser equilibrados y equitativos con todos los bolivianos en cualquier parte del país”, sostuvo.

La ministra explicó que ese convenio permitirá canalizar ítems, medicamentos y equipamiento a hospitales de tercer nivel, entre otras medidas para mejorar la atención a los pacientes.

Con la consolidación de dicha iniciativa, los hospitales de tercer nivel San Juan de Dios, Percy Boland, Oncológico, Mario Ortiz y Japonés tendrán una inyección económica para mejorar la atención a los pacientes.

Informe

La ministra informó de que desde la vigencia del Seguro Universal de Salud (1 de marzo) hasta la fecha hay más de 5,6 millones de consultas médicas en hospitales de primer, segundo y tercer nivel de ocho departamentos. Santa Cruz se sumará hoy.

También explicó que ya se entregaron 2.940 ítems en todo el país al personal que trabajaba por contrato en los hospitales de tercer nivel y prevén entregar otra parte.

La autoridad gubernamental destacó la inversión en equipamiento que se está dando a los nosocomios. Dijo que se han previsto más de $us 30 millones para los de tercer nivel, $us 13 millones para centros de primer nivel y $us 20 millones para los de segundo nivel.

