Facebook ya no permite crear chats dentro de los grupos

Facebook está realizando muchos cambios dentro de la plataforma, y muchos de ellos se relacionan con la dinámica de los grupos.

La semana pasada mencionamos que se implementaba un nuevo sistema en las configuraciones de privacidad de los grupos. Pero no es el único cambio que notarán los usuarios.



El equipo de Facebook también ha mencionado que deja de dar soporte a los chats dentro de los grupos. Facebook deshabilitó la opción de crear chat el viernes pasado y a partir del próximo jueves se eliminará por completo el soporte.

Es decir, ya no existirán más los chats dentro de los grupos. Así que si entras a uno de estos chats verás que figura como si todos los miembros se están retirando, pero es el indicativo de que el chat está archivado. Si has compartido información importante dentro de estos chats, no te preocupes, ya que estarán disponibles a modo de lectura.

Y si necesitas encontrar algunos de los chats creados dentro de los grupos, solo tienes que buscarlo en el Messenger utilizando alguna palabra clave, como el nombre del grupo o de algún participante del chat. Si bien esta medida es definitiva, Facebook asegura que está evaluando otras maneras de ofrecer comunicación en tiempo real dentro de los grupos.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Y por supuesto, este cambio no afecta a los chats grupales que creamos o mantenemos desde el Messenger.

Fuente: https://wwwhatsnew.com