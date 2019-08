Fiscal llamará a declarar a directora de la UIF, escritor y extitular de televisora PAT

La Paz, ABI.- El fiscal Samuel Lima, quien tras un sorteo se hizo cargo de la denuncia que presentó la exgerente de PAT, Ximena Valdivia, en contra de la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, y el escritor Emilio Martínez, dijo el jueves que fijará día y hora para que esas tres personas presten su declaración.

Valdivia denunció a Martínez, porque filtró en internet los datos del depósito de 800.000 dólares a esa televisora hace 17 años, y a Morales porque fue quien dijo que se investigará el origen de ese dinero.

«Si la directora de la UIF se apersonó a la plataforma de la Fiscalía Departamental de La Paz, el suscrito fiscal requerirá día y hora para su declaración informativa«, dijo Lima a los periodistas.

Agregó que coordinará con el investigador para expedir también la citación para Valdivia y Martínez.

El fiscal explicó que en el caso de Teresa Morales, quien presentó un memorial de apersonamiento voluntario, conforme a procedimiento debe presentarse ante el Fiscal encargado de la investigación.

Manifestó que el Código de Procedimiento Penal faculta a la parte sindicada a apersonarse voluntariamente para asumir defensa en el presente caso.

Lima aseveró que la investigación se inició por el tipo penal de incumplimiento de deberes, aunque no descartó en ampliar a otros delitos.

La directora general de la UIF remitió al Fiscal de Materia Especializada de Delitos Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aduaneros y Tributarios un memorial fechado el 7 de agosto.

Conforme a la Ley 1970, el memorial dice «solicitarle se me tenga por apersonada y me presento en forma espontánea ante su autoridad, solicitando se me fije día y hora para prestar mi declaración informativa».

El Deber