“Morales es jefe de Mesa”: la respuesta de Ortiz al ataque del ex presidente

Hoy por la tarde, el ex presidente Carlos Mesa atacó desde Twitter al candidato opositor Oscar Ortiz (BDN), acusándolo de una supuesta alianza con Evo Morales y de “hacer proselitismo sobre el fuego y la ceniza”.

No se hizo esperar la respuesta del presidenciable cruceño, quien tuiteó desde la cuenta @OscarOrtizA: “Nunca cobré un peso de Morales, nunca me nombró para ningún cargo, nunca le supliqué que lo hiciera, Mesa sí. Morales ha sido y es jefe de Mesa, no el mío. Ambos gustan de esa forma vieja de hacer política que es hacerse fotos en las tragedias humanas, yo no. Ambos son el pasado”.

Ortiz también escribió: “Ahora entiendo por qué @carlosdmesag me ataca desquiciadamente. Creo que @ArturoMurilloS tiene razón…”, en referencia a un tuit donde el senador de oposición se preguntaba si “Alarcón habrá entregado a Valdivia para salvar a Mesa” en el caso PAT.