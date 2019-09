Murillo califica a Mesa de oportunista y dice que Ortiz no aprobó Ley 741

Desde su cuenta en Twitter, el senador opositor Arturo Murillo cuestionó el “oportunismo” de Carlos Mesa en relación a la crisis forestal e indicó que Oscar Ortiz no votó por la Ley 741. También señaló que quienes votaron la norma (aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos, incluidos parlamentarios que ahora apoyan la candidatura de Mesa) “no lo hicimos para chaquear parques” ni para el “loteamiento y acarreo de votos”, en referencia al mal uso de la ley por parte de agencias gubernamentales como la ABT y el INRA.

Murillo también apuntó a la diferencia ética entre los postulantes de BDN y CC: “Ortiz calla porque es un hombre decente. No se lava las manos. No sacrifica amigos”, aludiendo a lo que días atrás calificó como una posible “entrega” de la ex gerente de PAT, Ximena Valdivia, a la justicia masista por el abogado de Mesa, Carlos Alarcón.

“Oportunismo, común en política, Sr @carlosdmesag. Senador @OscarOrtizA #NOAprobóLey741, los que aprobamos no lo hicimos para chaquear parques, Loteamiento, acarreo votos, ni x plata. @OscarOrtizA calla, es hombre decente, NO se lava las manos, NO sacrifica amigos. #QuedaClaro?”, tuiteó en @ArturoMurilloS.