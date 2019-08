Noel Gallagher destruye las ilusiones de sus fans: «Adoro Oasis, pero se acabó para siempre»

«Es un proyecto en solitario o, al menos, no es una democracia. Estuve en una banda veintitantos años y no estoy interesado en estar en otra nunca más», subraya ante quienes puedan pensar que eso hace de esta aventura algo más cercano al pasado: «De hecho, con cada álbum me he apartado cada vez más de esa órbita», sentencia el autor de «Wonderwall», «Don’t Look Back in Anger» o «Champagne Supernova».