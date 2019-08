“Nosotros decimos: ‘Nunca más un Gobierno rico y la gente pobre’”

Dice que cualquier ciudadano va a poder elegir clínica y doctor para que lo atiendan y la cuenta la pagará el Estado. Dice que no es demagogia, que Bolivia necesita a alguien normal como presidente, a un tipo que ande por la calle, que responda al WhatsApp. También dice que bajará el IVA al 6% y eliminará el IT. Se califica a sí mismo como alguien de derecha. Es Virginio Lema Trigo, candidato a la Presidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). También dice que ganará la elección, por más que las encuestas digan que el partido perderá su sigla.

Se dio a conocer como un promotor de un seminario de marketing político y luego decidió lanzarse por la Presidencia, ¿cuándo se decidió a ser candidato a presidente?

El día que ocurrió un incendio en Tarija. Soy presidente de una fundación que se llama Rincón de la Victoria y lo que hacemos es reponer plantas nativas en el bosque.

Cuando pasó el incendio, nos dimos cuenta de que es mejor cuidar lo que tienes antes que reponerlo. Creo que hoy día tenemos una democracia con muchas dificultades, un Gobierno que ha cooptado todas las instituciones y creía que era el momento para entrar en política, para intentar ser presidente de la República.

Me he preparado, soy un profesional estudiado, vengo trabajando también en el tema del marketing político. He trabajado en prensa y la gente que trabaja en prensa tiene una visión más amplia de las cosas. Sentía que era mi momento.

¿Esas son cualidades suficientes para ser presidente?

A ver, si hubiera una escuela para ser presidente, habría ido a esa escuela. Creo que la mejor escuela es la vida, el sentir, el ponerte los desafíos. Creo que eso es el MNR, una alianza de clases donde cualquier persona se puede sentir muy cómodo siendo lo que es. El MNR tiene cuadros políticos impresionantes en todo el país y eso a mí me enseña mucho.

Su partido lleva dos elecciones sin participar con sigla propia, ¿qué encontró en el MNR?

Renovado ahora, la gente decía que el MNR está disminuido por lo gigantesco que es ese partido. El MNR siempre ha tenido diferentes tendencias, una más de izquierda, otra de centro y con la visión, con la participación de Goni, la tendencia es de derecha también.

¿La suya cuál es?

Soy más de derecha, no me preocupa decirlo, no me quita el sueño, porque los bolivianos somos más capitalistas, no somos socialistas. Pero volviendo a este tema, he encontrado a un partido muy golpeado, muy perseguido; si a alguien ha perseguido este Gobierno, es al MNR y a algunas de sus figuras. Ahora siento que es un partido absolutamente renovado, con las ideas muy claras y estoy seguro de que es el único partido que puede ganar al MAS.

También hay quien dice que esta puede ser la última elección del MNR, que puede perder la sigla por cómo van las encuestas.

No creo mucho en las encuestas, que terminen las elecciones y nos vamos a dar cuenta de que las encuestas no han servido para nada.

El MNR de Goni creía mucho en sus encuestas.

Pero las hacía él. Hay un solo partido político que va a perder su sigla: el MAS. Esta es la última vez que participa de las elecciones, porque es ilegal su candidatura. En el momento que hagamos una auditoría, ese partido político va a desaparecer.

¿El MNR va a sacar más del 3%?

Yo voy a ser presidente de la República, ten la cerºteza. Y cuidado que sea en primera vuelta. Pero, ¿por qué digo esto si supuestamente no estoy en las encuestas?, porque lo siento.

Siento que Bolivia va a terminar de entender y que los jóvenes van a tomar la decisión de quién es presidente, ellos son los que van a decidir.

En las encuestas, en el caso de Tarija, por ejemplo, el 45% de la gente no ha tomado una decisión. Esta elección está absolutamente abierta. En el momento en que la gente termine de entender que hay una unidad de Evo, Linera, Mesa y Ortiz, que todos ellos son lo mismo, la visibilidad que va a tener el MNR, nuestra candidatura y nuestra propuesta política, va a ser muy grande.

¿Por qué son lo mismo?

Porque han hecho política juntos todo este tiempo, tienen una misma forma de hacer las cosas. Evo Morales ha contratado a Mesa. ¿Qué estuviera haciendo hoy día Mesa si no hubiera elecciones?, seguiría trabajando con Evo.

Ha dejado de trabajar con Evo el día que han perdido el mar. Han vuelto de La Haya y una semana uno y a la otra semana el otro, han dicho: “Voy a ser candidato”. Ortiz viene trabajando con el Gobierno y no es solo por los memes. (García) Linera sale y dice: “Ustedes tranquilos, en las próximas encuestas van a subir”. Y suben. O sea, o es adivino este tipo o es dueño de las encuestadoras.

¿Qué digo yo? es dueño de las encuestadoras. Ahora, (García) Linera trabaja con Ortiz desde que fue su primer presidente de la Cámara de Senadores. Qué le aprueba Ortiz: primero, la Constitución y, segundo, un referéndum revocatorio que destruye a toda la oposición.

¿Qué plantea Virginio Lema si llega a la Presidencia?

Primero la salud. Para mí, gobernar es priorizar, no entiendo la política de otra manera. La salud es primero. Sin salud te mueres. Hoy día estamos charlando y te llaman y te dicen tienes cáncer.

Te dicen tienes cáncer y la vida se ha acabado. En Bolivia, si tienes plata vives y si no tienes plata te mueres. Si tienes plata eliges quién te atienda y si no tienes plata, andate calladito, sacá una ficha y a ver quién te atiende.

Y te va a operar el que te toque. Eso es indigno. Voy a solucionar el problema de salud. Con tu carné de identidad podrás elegir el médico que quieras, la clínica que quieras, ¿quién paga la prestación?, el Gobierno. Hay plata, parecería que es una demagogia, como ha sido una demagogia hacer el voto universal.

¿Ha pagado alguna vez una factura de una clínica privada?

No, pero ahí tenemos que regular y en eso tenemos que llegar a un acuerdo.

Una atención de emergencia en Santa Cruz puede costar, fácil, $us 1.000…

Eso es lo que tenemos que discutir. El dinero alcanza si nadie roba. El gran problema no es que falte la plata, sino que sobran los corruptos. Hoy en día todo el sistema público está colapsado: Percy Boland, dos niños en una incubadora, pero tienes un sistema privado que está subutilizado. ¿Qué necesitamos? Alianza público-privada.

¿Cuánto va a costar esto?

$us 4.000 millones, otros dicen que son 6.000 que se necesitan. Hoy en día hay Bs 15.000 millones que se usan en tres ministerios, uno que lo único que hace es adular al presidente, el Ministerio de la Presidencia, casi 5.000 millones; casi 5.000 millones el Ministerio de Defensa y casi 5.000 millones el Ministerio de Gobierno.

¿Eso significa reducir las Fuerzas Armadas y la Policía?

Yo no digo eso, lo que estoy diciendo es que para nosotros es la prioridad. Ahí vamos a entendernos. Si todos los bolivianos acabamos de entender que no hay nada más importante que la vida, habría que poner los huevos en esa canasta. Si nuestra prioridad es darle de comer a los políticos, estamos fregados. Nos dicen que no hay para ítems de salud, vas a la ambulancia y no hay ítem para chofer, pero vas a los políticos y toditos tienen uno o dos choferes.

Una de sus propuestas sociales es acabar con las tierras comunitarias y repartirlas en títulos individuales, ¿qué evitará que suceda lo mismo que con la Reforma Agraria y terminemos en el surcofundio?

Si no terminamos de reconocer que la Reforma Agraria ha sido una de las políticas más importantes de los últimos 70 o 100 años, estamos mal.

¿Por qué puedes tú tener la propiedad de un departamento o una casa si la pagas y en el campo no? ¿Por qué un campesino, el agricultor, le das una tierra y no le das la oportunidad de ir a un banco y tener un crédito? Las tierras comunitarias son propiedad de todos y de nadie a la vez. Trabajas cinco años y dices quiero trasladarme, te vas y no te llevas nada. A nosotros nos parece que esto es una gran injusticia.

¿Cómo hacemos para que las empresas internacionales que invierten en Bolivia y a las que usted les va a dar 10 años sin impuestos dejen algo para el país?

Pero dejan pues, desde el hecho que a ti te contraten, ya están dejando. Yo quiero que los siete millones de bolivianos tengan trabajo, digno, con una buena remuneración.

Si lo consigo, yo me echo a dormir, porque todos los bolivianos van a tener mejor salud, mejor educación.

La economía es cuánta plata tienes en el bolsillo, no cuánta plata le sobra al Gobierno. Por eso nosotros decimos nunca más un Gobierno rico y la gente pobre.

¿Cómo hacemos para que al país le quede algo?

El ciudadano cuando tiene plata cada día está pagando impuesto. Necesitamos cambiar el chip, ahora tenemos un chip que nos dice que el Gobierno tiene que ser rico.

¿Y esa exención de impuestos va a ser para todo o solo para recursos naturales?

Nosotros proponemos cero arancel aduanero para productos que no elaboramos. El celular, el auto, etc. Ese impuesto no lo paga la empresa, lo paga la persona. Cuando una casa automotriz importa el auto, paga el 42%. Si costaba 10.000, costará 14.2000.

Si esos $us 4.200 no llegan al Gobierno y se quedan en tu bolsillo, significa que vas a ser más rico.

¿De qué va a vivir el Estado?

Para esos aproximadamente 5.000 millones que necesitamos, que supuestamente no recibiría de manera directa, nosotros proponemos que las facturas nunca más tendrán nombre, como sucede en otras partes del mundo.

Tú consumes algo y es un cheque, necesitamos bajar del 13 al 6% el IVA, porque vamos a universalizar el uso de la factura. No vas a comprar nada sin factura. Proponemos anular el Impuesto a las Transacciones (IT), porque es un impuesto en cascada.

¿Esto va a generar que el Estado se achique?

No, al contrario, el Estado recibe más dinero, hoy en día son muy pocos los que facturan.

¿No irá a pasarle lo mismo que a Macri con las retenciones del agro, que creyó que las iban a reinvertir en el país?

Lo de Macri es desastroso. Nosotros tenemos un modelo que es nacionalista. Lo haremos de una forma muy simple. ¿Tú crees que alguien quiere ser ilegal, que le gusta vivir en la ilegalidad?

¿Más del 62% de los bolivianos son informales?

Yo no creo que seamos informales, somos a cuenta propia. Tienes un Gobierno que te persigue para estrujarte y sacarte lo que pueda, “dame más”. Es una garrapata que vive del trabajo del otro. Cada vez tenemos menos empresarios porque compite con ellos. Nosotros entendemos la economía de otra manera. Entiendo el Gobierno desde la lógica de más riqueza. Las personas son las que generan riqueza. Quieren pagar impuestos de acuerdo con lo que reciben del Estado y ahora no reciben nada.

¿Qué pasará con Virginio Lema si no llega al Gobierno?

Soy una persona absolutamente normal, que tiene familia, que va a seguir haciendo lo mismo de siempre. Pero no tengo esa posibilidad en el disco duro. El MNR es el único partido que le puede ganar al MAS y Virginio Lema, no sé cuántos candidatos somos entre legales e ilegales, es el que puede transformar Bolivia.