«Sabotaje» del MAS contra La Paz: en un audio concejal Silva instruye a comunarios cómo frenar el nuevo relleno sanitario

Un audio filtrado a los medios de comunicación revela cómo el concejal del MAS Jorge Silva da instrucciones a comunarios para boicotear el nuevo relleno sanitario de Sak’a Churu. En el audio se escucha a Silva dar instrucciones a comunarios y a un representante de una empresa para evitar la compra de los terrenos donde se encuentra el nuevo relleno sanitario.

“Ustedes pidan el pronunciamiento del Concejo Municipal. ¿Para qué? Para que se frene esa compra, esa venta, es decir no se va a permitir que se compre (los terrenos). Nosotros, por lo menos, no vamos a permitir que el Alcalde siga avanzando. Ustedes me pueden ayudar para que yo haga la denuncia contra el Alcalde. Segundo, yo necesito una carta que me dirijan a mí, con todos los antecedentes”, señala Silva en el audio.

En el audio los comunarios, presuntamente dueños de los terrenos donde está ubicado el nuevo relleno sanitario, habrían pedido trabajar con el concejal Silva, y le brindan su respaldo.

“Ustedes definirán luego qué es lo que más les conviene hacer con sus terrenos, venderlo a 4 dólares, a 10 dólares, a 20 dólares, para el proyecto de los suecos, o para otro fin, Ese ya es otro tema que lo tendrán que definir. Ahorita, la primera medida, compañeros, es que no se pague ese 65% más que está pendiente y que más bien se recupere esos dineros”, concluye el Concejal.

En el audio se identifica una mujer de nombre Verónica Villca, quien indica que quieren un proyecto de industrialización en los predios. “Pero lo que nosotros queremos es un proyecto de industrialización si se queda la basura. Pero si no hay industrialización, que se vaya la basura”, señala Villca en el registro sonoro.

Así también, en el audio, un presunto representante de una empresa sueca ofrece sus servicios para la industrialización de la basura generada en La Paz. “Nosotros como representantes de la industria sueca, hemos mostrado a ellos, a la compañera, todo lo que es la industria sueca de procesamiento de basura, para ya nomás poder instalar en la basura que existe y para poder procesar la basura que sea. No saben a dónde va a ir ya la nueva basura. ¿No es cierto?”, declara el presunto representante de la empresa sueca de industrialización de basura.

Página Siete Digital / La Paz

