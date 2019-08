TSE publica lista desactualizada: no figura Liévana y continúa Nina

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó ayer la “lista de las candidaturas habilitadas para las Elecciones Generales del 20 de octubre” en su plataforma, pero una vez que se ingresa a la web institucional se observa que continúan las listas presentadas el 19 de julio de los candidatos a diputados o senadores: aún figuran los nombres de renunciantes y no aparecen los nuevos postulantes anunciados por las organizaciones políticas en las últimas dos semanas.

Los que sí salieron de las listas son Jaime Paz Zamora, que postulaba a presidente por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edwin Rodríguez, a Vicepresidente por Bolivia Dice No, y Faustino Challapa a Vicepresidente por Frente Para Victoria (FPV).

En la lista de “candidatos habilitados” por el TSE no está María Renée Liévana, actriz y comediante, que fue presentada el 23 de julio como candidata a primera senadora del gobernante MAS por el departamento de Santa Cruz y continúa en la nómina Fanny Nina, candidata a la diputación por la circunscripción 10 de El Alto por la alianza Comunidad Ciudadana, que renunció el viernes a su postulación.

En la publicación digital, el TSE señala que “la habilitación de las candidaturas se dio después de una revisión minuciosa de los 11 requisitos exigidos para su habilitación, y del cumplimiento de los criterios de paridad y alternancia; es decir, que las listas de candidaturas estén integradas por el 50% de mujeres y el 50% de hombres, tal como lo establece la Ley N° 026 del Régimen Electoral, y que en la nómina de candidaturas a senadurías, por lo menos cinco de las nueve listas estén encabezadas por mujeres, según manda el artículo 35 del Reglamento para las Elecciones Generales 2019”.

Pero en la lista de “candidatos habilitados” por el TSE se puede ver algunas casillas vacías como la del candidato a primer senador por La Paz, después que se conoció la renuncia de Virginia Velasco a ese cargo en el MAS.

Pese los casos señalados, el TSE menciona que de acuerdo con el calendario electoral, “la sustitución a las candidaturas inhabilitadas se realizará entre este lunes 12 de agosto y el jueves 5 de septiembre, de acuerdo a los procedimientos establecidos”.

Corresponde a la primera lista

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), dijo a Página Siete que la lista publicada ayer por el TSE corresponde a la primera lista presentada el 19 de julio, por ello no aparecen los nuevos nombres ni desaparecen los renunciantes. “Estamos esperando, algunos candidatos no han cumplido con todos los requisitos de ley, serán reemplazados y otros renunciaron de manera voluntaria y también serán reemplazados; no tenemos el número por departamentos ni circunscripciones”, dijo el diputado potosino.

Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana, manifestó que del total de los candidatos presentados en julio, su organización recibió cuatro observaciones y que los mismos serán reportados que no hay nada que subsanar. “No conocemos de renuncias a menos que lo hubieran presentado de manera directa al TSE; una candidata, Fanny Nina, anunció públicamente que no continuará, de este caso nosotros recién presentaremos una nota oficial al Órgano Electoral”, manifestó el representante.

Vladimir Peña, coordinador de campaña de Bolivia Dice No, informó a Página Siete que su organización conoce solo de la primera presentación de listas de candidatos a legisladores y que hace dos semanas se subsanaron algunas observaciones que se hicieron a algunos de sus postulantes. Respecto a la posibilidad de realizar sustituciones a la lista de diputados, senadores y supranacionales, continuó, “estamos analizando” porque se puede efectuar las mismas hasta 45 días antes de las elecciones.

El TSE fijó el periodo de sustituciones a partir de hoy lunes.

Excluyen a Paz Zamora, Rodríguez y Challapa

Jaime Paz Zamora, que se postulaba como candidato a Presidente por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edwin Rodríguez y Faustino Challapa, estos últimos como candidatos a Vicepresidente, por Bolivia Dice No y Frente Para la Victoria, respectivamente, fueron excluidos ayer de las listas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Sin embargo, mantuvo en la nómina del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) a Leopoldo Chui, como candidato a Vicepresidente, en la dupla con Ruth Nina que aspira a la silla presidencial, pese a que la abanderada anunció el alejamiento de su acompañante.

Nina informó el 25 de julio que su acompañante estaba inhabilitado por no presentar sus documentos al TSE en los tiempos previstos ni cumplir con los requisitos. El aludido, por su parte, acusó al partido de traición por no presentar su documentación pero ratificó su postulación entregando sus papeles por su cuenta al TSE.

La candidata de PAN-BOL dijo que ya se había pedido la sustitución de Chui, pero a diferencia de otros candidatos que renunciaron o sus partidos hicieron gestiones para reemplazarlos, el nombre de Chui aún figura como candidato habilitado.

Los otros partidos mantuvieron su fórmula inicial como el MNR que ratificó a su binomio Virginio Lema-Fernando Untoja; de la UCS a Víctor Hugo Cárdenas y Eric Humberto Peinado; MTS a Félix Patzi y Lucila Mendieta y el MAS a Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera.

Comunidad Ciudadana ratifica a Carlos Mesa y Gustavo Pedraza y Bolivia Dice No a Óscar Ortiz aunque deberá reemplazar a Edwin Rodríguez. Este partido definiría hasta este miércoles el nombre de su acompañante de fórmula, mientras que el PDC sólo tiene a Paola Barriga para vicepresidenta y anunció que se sujetará al calendario electoral para sustituir a Paz.

PÁGINA SIETE / Cándido Tancara / La Paz

