Ayo: “Mesa es un hombre super asustado”

El ex vocero de Comunidad Ciudadana dice que Carlos Mesa es un hombre super asustado

El ex funcionario de Samuel Doria Medina en la Fundación Vicente Pazos Kanki, y exvocero de Comunidad Ciudadana, admitió que su “leve paso por la política, de básicamente dos meses, ha sido el mejor fracaso de la historia: he quedado pésimo con Samuel, me he distanciado de Carlos Mesa, y Oscar Ortiz me odia. Es un éxito total”.

Según Ayo, el análisis político “es la actividad más noble de la política”, y los politólogos tienen el dominio de las ideas “en un país de ausencia total de ideas”. En un extremo de esa postura, Ayo llegó a decirle a Galindo en Radio Deseo: “llámame todos los días, por favor, te voy a decir lo que tienes que decir”.

Galindo, quien considera que “los politólogos no sirven para nada”, remató con una pregunta, ¿cuál es el sentido de la candidatura de Chi (PDC)? “No tengo la menor idea”, respondió Ayo. “Ahí está, para eso sirven, para nada”, sentenció la activista.

La pelea con Doria Medina

«Consistió en que él podía ser candidato y no quiso ser, simplemente por una cuestión de… El último año, Samuel Doria Medina, me guste o no como candidato, tenga o no carisma, tenía el chance de ser candidato, y era su cuarta oportunidad de ser candidato, si es cuarta oportunidad, si tienes re-re-re-desquite, ¡tira pues toda la carne al asador!, y no “a eso le pondremos 10 dolarcitos nomás”, “a eso ocho dólares”… Por tacaño, porque no ha querido hacer una campaña en serio, porque no ha puesto plata cuando tenía que poner plata para generar un staff de consultores serios.

No pelee para nada con Carlos Mesa… (Me botaron), t’ijchazo, en realidad he tenido problemas porque lo he visto al hombre súper asustado, así que he dicho mejor renuncio».