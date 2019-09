César Farías: «A mí no me arman la convocatoria»

El llanero salió al frente por su nómina y remarcó que la misma está conformada por futbolistas acostumbrados a jugar en la altura. El exseleccionador Baldivieso volvió a criticar el manejo de la Verde

DIEZ

“A mí no me arman la convocatoria”, expresó molesto el técnico de la selección nacional, César Farías, en la previa del partido de preparación entre la selección absoluta con la sub 23, el viernes en el estadio Félix Capriles de Cochabamba. El seleccionador recalcó que la lista para la selección mayor fue para un encuentro en la altura como el amistoso ante Ecuador, el martes 10 de septiembre en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca.

“Lo armamos nosotros y el cuerpo técnico (…) como siempre hablamos de los que no vinieron (…) armamos una selección para la altura”, agregó el llanero ante la consulta de los medios de comunicación por las ausencias de otros jugadores.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La reacción de Farías se da en medio de la declaración del exseleccionador de la Verde y técnico de Always Ready, Julio César Baldivieso, que observó la ausencia de Samuel Galindo por situaciones externas.

“Siempre es más fácil hablar de una cosa que no sucedió o es más fácil hablar de los que no están. Yo habló de los que están y defiendo a los están”, mencionó Farías.

Los medios en Cochabamba consultaron de la misma forma de la no convocatoria para el partido contra Argentina, el miércoles en Buenos Aires, de algunos jugadores que tienen mayor rodaje en sus clubes. Farías puntualizó que la lista se hizo con jugadores que pasaron por selecciones sub-15, 17 y 20, además por la experiencia en Copa Libertadores, Sudamérica y de pasadas eliminatorias, en el caso de la absoluta.

Baldivieso fue duro

En entrevista con un programa deportivo de Cochabamba Organización deportiva dosis de fútbol, el técnico de Always Ready, Julio César Baldivieso, lamentó la planificación de la Verde y observó que jugadores que no son titulares en los clubes profesionales sean llamados a la selección.

«Sabemos cómo se ha manejado en su país y puede ser el empiezo de algo lapidario hay muchos cómplices, futbolistas convocados representados por el mismo agente del director técnico. Futbolistas que no están jugando que no son tomados en cuenta en sus equipos sean titulares en la selección y los que son titulares no lo son en la selección y ni siquiera muchos de ellos han sido tomados en cuenta», sostuvo Baldivieso que observó la ausencia de Samuel Galindo, capitán del equipo millonario.

Fuente: diez.bo