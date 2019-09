¿Debe haber feria este año?

Sobre la EXPOCRUZ 2019, si debe acontecer o no: quiero arrancar diciendo con contundencia que SÍ DEBE ACONTECER es lo que pienso y ya está. Por qué tenemos que tirarnos un tiro en el pie? Por qué cada pasa algo triste y grave tenemos que sacrificar lo que en años y con esfuerzo hemos construido? Ok, ok la impotencia y frustración además de la profunda pena me invaden por lo que hace más de 50 días viene ocurriendo con los incendios en la Chiquitania y no me refiero sólo al fuego sino a todo lo que el fuego nos ha revelado, por ejemplo un gobierno insensible, empresarios que se frotan las manos y proyectan sus millones, los colonos avanzando en sus asentamientos ilegales y también legalizados de manera forzada y respondiendo a un plan de colonización, la indolencia, el valor de los voluntarios, los cálculos políticos oportunistas, en fin, el fuego trajo más que fuego y desolación.

Es cierto que grandes empresarios de la tierra para soya, caña y ganadería son grandes deforestadores, pero lo son de siempre y bajo esa lógica tendríamos que ahorrarnos la hipocresía y nunca haber inaugurado varías ferias y no creo que sea el camino ya que la Expocruz es mucho más que estos empresarios, la Expocruz es una explosión de oportunidades y de fuentes de empleos en pocos casos año redondo y en los más, desde julio hasta pasado septiembre inclusive, por qué le vamos a romper la inversión a ese mediano empresario que se endeudó para estar? Por qué le vamos diluir la oportunidad del pequeño empresario que invirtió dinero y sueños en la Fexpo? Desde mi perspectiva eliminar la Fexpo no sólo sería un tiro en el pie sino que en muchos casos en la sien.

Sí, sí, a mí también me molestan esos empresarios “vendidos” tuvimos uno que hasta quedó con los crespos hechos para ir de candidato a senador por el partido verdugo de Bolivia y por él, o por Oscar Ciro Pereyra y otros nos vamos a ir al suicidio económico? Acaso no vieron la cantidad de asociados de Fegasacruz e inclusive un miembro de su estructura se han desmarcado de los coqueteos de su presidente con el el gobierno y su campaña de ampliación de la frontera agrícola y la exportación de carne? En vez de cerrar la Fexpo deberían derribar esa plaqueta en su patio y cambiar a su presidente.

La Expocruz DEBERÍA más bien en esta versión ser una vitrina de campaña muy activa para expresar el pedido de declaración de desastre nacional y pedido de ayuda internacional, también para reunir ayuda localmente, podría destinar parte de sus ingresos por entradas para ayudar en los incendios, podría incentivar a sus asociados con maquinaria pesada para enviarla a realizar obras de mitigación del fuego. Esta, podría ser LA FERIA POR LA CHIQUITANIA, tienen todos los mecanismos necesarios. No entiendo por qué se le debe hacer un boicot a algo nuestro, por qué le vamos a dar gusto a quienes quieren vernos destruidos, que la Expocruz 2019 se convierta en un baluarte de la pujanza de Santa Cruz. No todos los expositores ni todos sus asociados son empresarios vendidos, no hagamos que justos paguen por pecadores. #Expocruz2019 #SOSBolivia #SOSChiquitania #AyudaInternacionalYa npetv







Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Fuente: Julico Jordán