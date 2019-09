Director de la ABT: «Agosto no es mes para chaquear ni quemar; es un crimen y se lo hizo»

Habla de hacer foco en la eficiencia administrativa, luchar contra la corrupción y de responder al desarrollo integral de los bosques como una respuesta al post-incendio

Fernando Rojas

Brota pecho al dar cuenta que nació en Portachuelo, a decir de él, la ‘puerta del cielo’. Revela que es militante del Movimiento al Socialismo (MAS) y que en su vida profesional siempre trabajó en dos vertientes, una línea de conexión con lo ambiental y la otra siempre en contacto y en coordinación con pueblos indígenas, campesinos y originarios.

¿Quién es Omar Quiroga?

Tengo 51 años. De profesión soy ingeniero agrónomo titulado de en la Uagrm. Venimos de una tradición de trabajar en alternativas productivas para comunidades del campo de comunidades campesinas e indígenas. Trabajé en el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cippca), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), en la Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (Repac), en la unidad de Vida Silvestre en el Ministerio de Desarrollo Rural, fui asesor general de la Superintendencia Agraria, consultor en la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), pasé por la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (Emagua), fui director de general de Gestión Socioambiental del Ministerio de Hidrocarburos y antes asumir en la ABT, era el coordinador de Responsabilidad Social Empresarial en YPFB Transporte. En mi época de asesor de la Superintendencia Agraria nos animamos y fue la primera vez que sancionamos las quemas ilegales y multamos a los infractores.

Fue una medida polémica que aplicamos entre 2008 y 2009, pero la gente al final pagó su multa y el próximo año, de manera responsable actuó, y bajaron los focos de calor. En esa misma época, se trabajó en la transformación del Superintendencia Agraria y Forestal para constituir una sola entidad -nació la ABT- porque es inaudito manejar el tema agrario y forestal por separado. Es una integralidad. No podemos dividir la tierra del bosque. Siempre trabajé bajo una línea de conexión con lo ambiental, desde una perspectiva productiva, del cambio climático, de los hidrocarburos y otras áreas. Además, siempre en contacto y en coordinación con pueblos indígenas, campesinos y originarios.

¿Hará ajustes o mantendrá el equipo de trabajo administrativo y técnico de la ABT?

Hay un equipo de trabajo muy grande, con competencia adquirida. La base de una buena gestión es tener gente que sepa del tema. Hay personas que tienen trayectoria, capacidad y competencia y y van a ser valiosos para el trabajo. Si habrá que hacer ajustes, lo vamos hacer. Todo será parte de una evaluación. Vamos a buscar un equipo de trabajo competente y comprometido. Eso será un asunto crucial. El compromiso con el medioambiente y desarrollo integral del bosque. Esa será la línea

¿Cuáles son las directrices encomendadas por las autoridades que lo designaron?

El mandato del ministro es hacer énfasis en la eficiencia administrativa que debe tener la ABT, lucha implacable contra la corrupción y responder al desarrollo integral de los bosques como una respuesta al post-incendio en la Chiquitania.

El Ejecutivo declaró una pausa ecológica en la Chiquitania, ¿qué pasará al respecto?

Va ameritar una evaluación. Era importante tomar un compás de espera, pero una vez se restablezca la dinámica que siempre sucede después de este tipo de eventos vamos analizar y vamos a proceder. Es probable que en las áreas donde no hay una incidencia y haya un manejo responsable del bosque, no se tenga que paralizar la actividad. Vamos hacer ese análisis y a partir de ello vamos a aperturar porque esto no es eterno. Va a depender del análisis que se haga y de verificar el estado de situación.

¿Quién falló en la crisis ambiental en la Chiquitania?

El cambio climático es una realidad y las causas están en discusión en todo el mundo. Es causa del hombre, de la naturaleza y hay diferentes vertientes sobre este tema. Lo cierto es que hay transformaciones y responsabilidades del hombre. La naturaleza es así. ¿Qué ha pasado en este momento? Agosto no es un mes ni para chaquear ni para quemar pastizales. Se adelantaron en hacerlo. Por eso, las razones no las puedo decir ahurita, pero en agosto es un crimen hacer esto y se lo hizo. Se hará un análisis exhaustivo para ver dónde se quemó, de dónde nació el fuego y cruzaremos información con el INRA de derecho propietario y gente que está en posesión de esas tierras y en su momento, seguramente, tendremos una información más fidedigna.

¿La Gobernación promulgó la Ley de Declaratoria de Pausa Ambiental que prohíbe cuatro actividades en la Chiquitania, ¿la ABT respetará la norma?

Habrá que ver el tema de competencias. Me gusta evaluar las situaciones, lograr compatibilizar criterios y llegar a acuerdos sostenibles en el tiempo. De entrada, el tema agrario y forestal es competencia nacional, entonces probablemente tendríamos que hacer ajustes para cumplir con la ley. Lo vamos a evaluar y, seguramente, generar los consensos o aclaraciones que sean necesarias. Hoy, se necesita hacer compás de espera para luego reiniciar actividades.

