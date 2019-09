El gigante de viajes Thomas Cook quiebra y deja a 600.000 turistas atascados en todo el mundo

La empresa no ha podido asegurar los 200 millones de libras (227 millones de euros) que necesitaba como fondos extra para poder garantizar su supervivencia.

El grupo de viajes británico Thomas Cook, el segundo turoperador global y el más antiguo del mundo, ha entrado en suspensión de pagos tras haber fracasado las negociaciones de emergencia con su principal accionista y sus acreedores para lograr un rescate, según ha confirmado este lunes la Autoridad de Aviación Civil británica (CAA). La compañía, que emplea a 22.000 personas —9.000 en el Reino Unido—, «ha cesado sus operaciones con efecto inmediato», según ha indicado el regulador en un comunicado, y tiene actualmente de vacaciones a 600.000 turistas, entre ellos 150.000 británicos, atrapados en lugares de todo el mundo a falta de ser repatriados. Los países con más viajeros afectados por la quiebra son Grecia, Turquía, Túnez y España, según ha informado este lunes la Embajada del Reino Unido en España en un comunicado.

We are sorry to announce that Thomas Cook has ceased trading with immediate effect.

This account will not be monitored.

Please visit https://t.co/WWiKkzLYQJ for further advice and information.#ThomasCook pic.twitter.com/Nf1X3jn97x

— Thomas Cook (@ThomasCookUK) September 23, 2019