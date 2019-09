Evo dice que la salud es un derecho y no un negocio político

El presidente, Evo Morales criticó hoy el paro médico y señaló que la salud es un derecho de la población y no un negocio político. Asimismo felicitó a los galenos que no acataron la medida de presión, que lleva 38 días de vigencia.

«A los médicos, médicas, enfermeras, licenciadas, pese a la convocatoria al paro no pararon, mis respetos y admiración. Ellos estudiaron para salvar vidas, para currar al hermano, al prójimo», manifestó el Mandatario, durante la entrega de una sala de hemodiálisis en El Torno en Santa Cruz.

El Presidente dijo que no entiende cómo algunos médicos paran por razones políticas. «No se puede entender cómo algunos (médicos), no son muchos felizmente, paro y paro, por razones políticas, el tema salud no puede ser un negocio político, la salud es un derecho (…) no es solamente un servicio», sostuvo.

Morales realizó la entrega de una nueva sala de hemodiálisis con una inversión de 1.985.463 bolivianos, destacando que cuando comenzó su gobierno sólo existían cinco máquinas en todo el país.

«Lamento mucho, algunos dicen que no hay inversión en el tema de salud, lo que nunca (se hizo) hemos invertido en tema salud», dijo.

El sector Salud se encuentra en el día 38 de un paro indefinido, con instalación de piquetes de huelga de hambre. Incluso amenazaron con radicalizar aún más sus medidas, ante la falta de acuerdos con el Gobierno nacional.

