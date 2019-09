Fusindo cumple 26 años con la casa pintada

La fundación celebra hoy otro año de servicios en favor de las personas con síndrome de Down

Un grupo de padres, amigos y voluntarios lideraron la iniciativa de hacer un espacio para ayudar, cooperar e integrar a las personas con síndrome de Down a la sociedad boliviana, gracias a esa labor nació Fusindo, Fundación Síndrome de Down, que hoy celebra 26 años con su casa totalmente pintada.

Colores que dejaron a la Fundación como nueva y que son motivo de alegría para muchos corazones en Fusindo. En su aniversario, tanto niños como padres tienen a su segundo hogar más acogedor, agradable y lindo. “Es algo que aporta más”, dijo Wilma Kohn, presidenta y fundadora de Fusindo.

Es la segunda ocasión que consiguen pintar toda la edificación gracias a la colaboración de organizaciones. La primera fue hace 19 años, cuando la inauguraron, y durante muchos años sus paredes estuvieron de distintos tonos, debido a que no lograban pintarla totalmente, solo la parchaban.

El cambio sucedió cuando la comparsa Los Piltrafas al enterarse de esta necesidad se unieron a la Fundación en una campaña, con la cuál no solo consiguieron la pintura totalmente gratis, si no todos los insumos, como rodillos, brochas, etc., brindadas por Casa Color y Grupo Ribepar, que se sumaron a la causa.

Hoy Fusindo celebra con baile, comida, alegría, en una infraestructura llena de color, con ambientes como piscina atemperada, panadería industrial, y la cancha de baloncesto que también fue pintada, y será inaugurada en su tradicional Torneo de la Amistad.

El torneo se realiza este viernes 30 con casi 500 atletas de centros especiales de la ciudad, Montero, Warnes y Cotoca. El público que quiera ayudar a la Fundación que es sin fines lucro, puede asistir al evento, comprar rifa y comida, actividades organizadas para recaudar fondos.

La Fundación Fusindo enseña que las personas de Síndrome de Down son parte de la comunidad y que necesitan tener un espacio para desarrollarse tanto escolarmente como laboralmente.

Tiene tres programas, Estimulación Temprana de 0 a 5 años, Escolarización de 6 a 14 años y la Etapa de 16 años para adelante, donde aprenden un oficio, que les permite insertarse laboralmente en la sociedad.

