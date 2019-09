La final de los deportes electrónicos será el domingo, en La Paz

Esta Liga comenzó el 13 de junio con más de 5.000 jugadores inscritos de los diferentes departamentos del país. Se repartirá 20.000 dólares en premios

DIEZ

La primera edición de la Liga Viva E-Sports, que es un campeonato nacional de deportes electrónicos o videojuegos, será el domingo en el Campo Ferial Chuquiago Marka, en La Paz, de 9:00 a 21:00. Además se transmitirá en vivo con eventos simultáneos en Santa Cruz y Cochabamba.

Esta Liga comenzó el 13 de junio con más de 5.000 jugadores inscritos de los diferentes departamentos del país. Fueron más de 2.500 partidas, tres meses de competencia y se repartirá $us 20.000 en premios.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La primera fase se disputó por grupos y en línea. Cada equipo llegó a jugar entre cinco y seis partidas, y los primeros de cada grupo avanzaron a la siguiente ronda que fue por llaves y por eliminación directa.

Son cuatro categorías las que tendrán a sus campeones este fin de semana. En el juego DOTA 2 los clasificados a la final son Entreme Gaming y We Do, en League of Legends están Arena Gaming y AS Gaming, en Counter Strike GO se clasificaron Annunaki Gaming Rojo y Annunaki Gaming Azul, y en Clash Royale los finalistas son Mau y Tincho. Solo este último juego es individual, el resto es por equipos.

En el eje troncal

En Santa Cruz se instalará una pantalla gigante en el coliseo de la Uagrm, donde se espera contar con 5.000 personas y el mismo número se pretende tener en el coliseo Fabril, de Cochabamba.

La organización prevé que unas 25.000 personas presenciarán la final, incluyendo a las que estarán en La Paz, donde habrá dos escenarios, dos pisos equipados para disfrutar del mundo gamer: sala de Retos Gamer Pro, Cosplay, entre otras cosas. A la premiación fue invitada la mexicana Ari Gameplays, una celebridad en el mundo hispano de los juegos.

Fuente: diez.bo