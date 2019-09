«La Gobernación se mantiene firme, la Ley de pausa ambiental no se abrogará»

13/09/2019

El asesor de gestión de la Gobernación de Santa Cruz, Víctor Hugo Añez, en #ElBunker dijo que no se dará marcha atras y que por respeto a Santa Cruz y al desastre en la Chiquitanía la #LeyDePausaAmbiental no será abrogada. «Tenemos una posición muy clara, la Ley de pausa medio ambiental, por un tema de responsabilidad con el departamento, con el desatre en la Chiquitanía no va ser abrogada, ni se va dar marcha atrás y mucho menos por movientos políticos afines al MAS que lo único que están pretendiendo es desvirtuar o distraer de las verdaderas necesidades».

«La Gobernación se mantiene firme, esa ley es actuar con responsabilidad con nuestro departamento, con el país, con nuestros recursos naturales», agregó.

Por otro lado, Añez pidio al MAS dejar de lado las confrontaciones y colaborar en la Chiquitanía.

Con respecto al cerco que anunció el MAS para el día de hoy en la Gobernación dijo que la institución atenderá de forma normal pero que si se tomarán las medidas necesarias para brindar seguridad al ciudadano. «Vamos a tomar las medidas para que el ciudadano que venga a hacer su tramite no se vea perjudicado.

«Vamos a mantener la serenidad, la firmeza y con ningun tipo de chantaje o movimiento de presión con tinte político vamos a dar marcha atras con respecto a la ley porque se trata de preservar un bien mayor.

Por ultimo, pidio al MAS reflexionar y evitar cualquier tipo de enfrentamientos. «El MAS debería reflexionar y dar su instrucción a todos sus movimientos sociales que vienen a la Gobernación que regresen a sus bases porque no es momento de incitar la confrontación».

«Cualquier cosa que pueda suceder, cualquier acto de vandalismo o confrontación que se pueda dar en la Gobernación es responsabilidad estrictamente del MAS y de sus grupos afines».npetv





