La tecnología 5G y su implantación en el sector industrial

No hay duda de que la tecnología 5G se convertirá en la próxima sensación de las telecomunicaciones, la cual, junto con Industry 4.0 (termino usado para hacer referencia a la que se considera será la cuarta Revolución Industrial) formaran una combinación poderosa.

Ambos elementos, aplicados al sector manufacturero, producirán una serie de cambios que llevarán los niveles de automatización un paso más allá, logrando con ello, una mayor optimización de los procesos de producción.

Dentro de todo lo relacionado con la fabricación industrial, la tecnología 5G brindará de manera omnipresente una amplia gama de alternativas que cubrirán la automatización de procesos, así como la ejecución de interfaces hombre/maquina, el almacenamiento, la logística, la supervisión y el mantenimiento.

Junto con esto, la tecnología 5G constituye un elemento que permitirá canalizar de forma efectiva la automatización y optimización de procesos en la industria, donde, Industry 4.0, será una de las áreas de interés principal para sacar el máximo provecho de las ventajas que ofrece esta tecnología.

Y es que, más allá de las innovaciones que se realicen en beneficio de la producción directa de bienes, toda la infraestructura implicada en la instalación de la tecnología 5G servirá como material de apoyo para la planificación de todo lo concerniente a la producción y logística de la cadena de suministro.

No obstante, es recomendable no asumir una posición concluyente respecto a que la tecnología 5G será usada totalmente para cada uno de los procesos realizados dentro de la industria en lo que respecta a la producción de bienes. Esto, debido a que, si bien existen casos de uso industrial en los que se depende de una latencia super baja, la latencia ultra-fiable y baja es una característica que aun la tecnología 5G no puede manejar.

Es por ello, que resulta demasiado temprano caer en celebraciones y pensar que la tecnología 5G a nivel industrial esta preparada para cubrir todas las áreas que implican la automatización por completo del sector manufacturero. En este sentido, el mayor desafío que deberá enfrentar la tecnología 5G en el campo industrial será demostrar rentabilidad a largo plazo en la recuperación de las inversiones implicadas en la automatización de los procesos.

Fuente: https://wwwhatsnew.com