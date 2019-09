Lecciones difíciles

El Ministerio de Educación lanzó hace poco una orden para que los colegios del país dediquen algunas horas a concientizar a los estudiantes sobre la importancia de luchar contra la violencia doméstica, especialmente para reducir los feminicidios, delito que nos coloca en los primeros lugares del mundo, los más deshonrosos, por supuesto. La “letanía” que los maestros deben repetir es trillada y aburrida, en este país en el que hay tanta distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Desde ya cuesta inculcar el estudio a los chicos que saben bien que para conseguir trabajo y triunfar en Bolivia no hace falta tener formación ni título, sino buenos contactos políticos y desarrollar destrezas como bloquear, cercar y últimamente…quemar. Con esta nueva materia puede ser peor, sobre todo cuando surgen noticias como la de María C., la mujer que fue víctima de acoso y manoseo del gobernador chuquisaqueño Esteban Urquizo. A la dama no solo se le ha negado el derecho de denunciar el caso, sino que está viviendo un calvario por intentar buscar justicia. Claro, el ministro del ramo había sugerido que aquello era una minucia.

Fuente: eldia.com.bo