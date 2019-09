Localizan en un lago de EE.UU. un ‘buque fantasma’ hundido hace 118 años

118 years after ship sank in Lake Superior gale, searchers locate wreck 825 feet beneath the surface…https://t.co/eMP0T9Z0ok#shipwrecks#maritime#underwater#archaeology#Hudson#LakeSuperior#newspic.twitter.com/QdBKpkHDZN

— Sarah Ward 💦🌏🧜🏻‍♀️ (@SarahWardAU) 26 de septiembre de 2019