Mesa: “La guerra sucia está llegando al nivel de la náusea, no hablaré de contratos de Valdivia”

Mesa: “La guerra sucia está llegando al nivel de la náusea, no hablara de contratos de Valdivia”

Ante la pregunta de un periodista sobre las denuncias de favorecimiento de contrato a la señora (Ximena) Valdivia por más de Bs. 2.300.000, Mesa respondió “La guerra sucia está llegando a nivel de la nausea, ya no solamente está trabajada sobre este triángulo (Evo-Ortíz-gonismo) que denunciamos, sinó que llega a cuestiones de acusaciones delirantes que por supuesto no voy a contestar, no voy a contestar ni esta, ni la anterior, ni la siguiente.