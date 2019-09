Murillo: “Una derrota más para Ricardo Paz”

Desde su cuenta en Twitter, el senador opositor Arturo Murillo se refirió a declaraciones radiales dadas esta tarde por el jefe de campaña de CC, Ricardo Paz Ballivián.

Murillo remarcó que el actual proceso electoral significaría una nueva derrota para Paz (quien obtuvo resultados adversos en anteriores comicios), situación que estaría generando desesperación y “mentiras”.

El senador de oposición también dio a entender que el jefe de campaña de CC habría hecho comentarios previos sobre una eventual renuncia de Carlos Mesa a la postulación presidencial.

“Escuché a @ricardopazb, gran decepción, entiendo desesperación: una derrota más. Partió con Caballo ganador de 39 cayó a 22, eso no es motivo para tanta mentira. Mi Etica no me permite contar lo que Paz me dijo de Mesa, solo le diré sigues esperando que #RenuncieCaballo”, tuiteó en la cuenta @ArturoMurilloS.

