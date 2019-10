Ortiz firma Contrato con Bolivia: incluye leyes anticorrupción y reducción de impuestos

Con el fin de garantizar y formalizar el compromiso asumido con el país, Óscar Ortiz, senador y candidato presidencial por la agrupación política Bolivia Dice No, firmó este lunes un documento denominado “Contrato de Óscar Ortiz con los bolivianos y bolivianas” que prioriza 14 puntos.

“En tiempos en que la palabra no tiene valor, en el que no se respeta la Constitución y en el que los candidatos no explican sus irregularidades, este contrato es una expresión pública de claridad y transparencia”, añadió.

En este sentido aseguró que destinará un 10% del Producto Interno Bruto (PIB) para el sector salud, la contratación inmediata de 15 mil ítems (25 mil en la legislatura), la institucionalización de un verdadero seguro universal de salud, equipamientos para la lucha contra el cáncer y la ampliación de tratamientos de quimioterapia.

Por otro lado, aseguró que se llevará a juicio todos los hechos de corrupción del gobierno de turno, pues junto con el despilfarro representan una pérdida de más de 2.500 millones de dólares al año. Para combatir la inseguridad, habrá policías en los barrios y cámaras de seguridad en zonas críticas, además de crear más cárceles. “Crearemos un programa para erradicar la pobreza. En menos de diez años cada boliviano debe tener acceso a los servicios básicos y a la conexión por caminos estables”, acotó.

El contrato también abarca la construcción de 25 mil viviendas anuales de promoción pública e igual cifra para la privada; garantía de las pensiones; un Instituto Nacional de la Mujer para orientar políticas públicas y poner fin a los feminicidios; reforestación en zonas de incendios; nuevas políticas de impuestos.

En este último punto Ortiz hizo hincapié afirmó que se decretará una amnistía impositiva y un impuesto Cero a los nuevos emprendimientos durante los primeros tres años. “Promoveremos la investigación y las iniciativas de los jóvenes, incluyendo la creación de 1000 empresas emergentes cada año”, sostuvo.

Su compromiso también abarca una nueva política de recursos energéticos; el rediseño de un currículo educativo; la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de un Centro Nacional de Emergencias y Desastres.

Ver el documento completo en PDF:

Contrato de Oscar Ortiz con Bolivia