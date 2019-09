¿Quién sustituirá a Bolton? Indican a los posibles futuros consejeros de Trump en materia de seguridad nacional

El ya exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, en Londres, Reino Unido, el 12 de agosto de 2019.

Entre las personas que podrían asumir el cargo vacante hay diplomáticos y exmilitares.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, cesó este martes a su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, dejando en el puesto de manera interina a su exadjunto, Charles Kupperman. Por el momento, se desconoce quién será su sucesor.

Los políticos y periodistas familiarizados con los asuntos internos de la Casa Blanca mencionan a varias personas que podrían asumir el cargo vacante.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Charles Kupperman

Charles Kupperman. / afghanembassy.us

Kupperman, de 68 años, trabajó en las compañías Lockheed Martin y Boeing y sirvió en la administración de Ronald Reagan durante la década de 1980. Desde enero, ocupa puestos como asistente de Trump y de asesor adjunto de Seguridad Nacional.

Según la agencia Bloomberg, este hombre era una persona de confianza de Bolton, con quien colaboró durante más de 30 años. Al mismo tiempo, The New York Times asegura que Trump prefiere a Kupperman en comparación a su exjefe por su concisa forma de comunicar.

Stephen Biegun

Stephen Biegun en Seúl, Corea del Sur, el 28 de junio de 2019. / Lee Jin-man / Reuters

Diplomático de 56 años, Biegun es el representante especial estadounidense en Corea del Norte desde agosto del 2018. Previamente, trabajó en la dirección de la compañía Ford y en el Consejo de Seguridad de EE.UU.

Según The New York Times, se considera «un tecnócrata capaz» y adversario de la postura agresiva en la política exterior característica de Bolton. En particular, se ha expresado en favor de la línea mucho más pacífica de Trump respecto a las relaciones con Pionyang.

«El presidente ha dejado en claro que los misiles de corto alcance no lo hacen feliz, pero no va a interrumpir nuestros esfuerzos para comprometernos diplomáticamente para resolver los problemas a los que nos referimos», afirmó en un discurso en la Universidad de Michigan la semana pasada.

Una fuente de Reuters confirma que Biegun es una persona menos ambiciosa que Bolton y «es mucho más como Pompeo, entiende que el presidente es el presidente, que él toma las decisiones».

Brian Hook

Brian Hook en Paris, Francia, el 27 de junio de 2019. / Philippe Wojazer / Reuters

Representante especial de EE.UU. en Irán desde agosto del año pasado, Hook, de 51 años, es abogado y ocupaba varios altos cargos en las administraciones de George W. Bush y Donald Trump.

Según The New York Times, discute con el inquilino de la Casa Blanca la actitud de Washington hacia Teherán y «el presidente está contento con cómo va la estrategia allí».

Asimismo, el senador republicano Lindsey Graham reconoció en una entrevista con Fox que el nombramiento de Hook es posible y lo caracterizó como «un joven dinámico» cercano a Pompeo.

Douglas Macgregor

Douglas Macgregor. / douglasmacgregor.com

Otra persona mencionada tanto por The New York Times como por Washington Examiner es el coronel retirado Douglas Macgregor, que acabó su servició militar en el 2000, en el puesto de director de planeamiento estratégico para los Balcanes.

Ambos medios coinciden en que, a pesar de no trabajar en la Administración, Macgregor es un candidato posible gracias a sus apariciones frecuentes en el programa ‘Tucker Carlson Tonight’ —al que Trump supuestamente presta su atención—, donde repetidamente expresaba su apoyo a la política del presidente.

Richard Grenell

Richard Grenell en Ginebra, Suiza, 18 de marzo de 2019. / Denis Balibouse / Reuters

Grenell, de 52 años, es el embajador de EE.UU. en Alemania desde mayo del 2018. Entre los años 2001 y 2008 representó a Washington ante la ONU.

Según The New York Times, el diplomático «personalmente le gusta» a Trump por haber defendido repetidamente la posición del mandatario sobre los derechos de los homosexuales, siendo ‘gay’ abierto.

Herbert McMaster

Herbert McMaster en Washington, EE.UU., el 15 de marzo de 2018. / Brendan McDermid / Reuters

El predecesor de Bolton, el general Herbert Mcmaster, podría volver al puesto de asesor de Seguridad Nacional, especula la NBC. Según trascendió, a través de fuentes familiarizadas con el asunto, Trump habría contactado con el militar antes de cesar a Bolton.

No obstante, The New York Times reporta que por lo menos una persona informada sobre las relaciones entre el mandatario estadounidense y McMaster evalúa sus posibilidades en «menos de cero».

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!

Fuente: actualidad.rt.com