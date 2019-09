Vicep: «declarar desastre nacional es q nos hemos rendido, no somos capaces y por eso pedi…

Vicep: «declarar desastre nacional es q nos hemos rendido, no somos capaces y por eso pedimos ayuda internacional».

La verdad: es gob incapaz, soberbio, no pide ayuda externa y permite la quema de más de 1.5 millones de has en la Chiquitania.

¡Otro gob responsable y no figuretti!





Fuente: Víctor Hugo Cárdenas por Víctor Hugo Cárdenas



