Canelas llama a Mesa el PPK local y advierte que puede tener un destino similar

La Paz.- El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, evidenció semejanzas entre Carlos Mesa, candidato presidencial de Comunidad Ciudadana y el expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, basadas en la debilidad política estructural y la inestabilidad al momento de gobernar, lo que podría derivar en una renuncia a la presidencia como en el caso peruano y una reedición de lo registrado en 2005 en Bolivia.

En una columna de opinión publicada por el periódico La Razón, Canelas caracterizó el accionar del exvicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) e identificó parecidos con Kuczynski, que a su juicio dan una «advertencia» sobre los proyectos montados que depositan toda su expectativa en la retórica, el prestigio o la riqueza de su principal figura.

Al referirse a la figura de Mesa y Kuczynski, el Ministro de Comunicación hizo hincapié en que ambos son miembros de la élite local, de familias reconocidas en el ámbito cultural, además que fueron parte, en el pasado, de gobiernos que «no acabaron muy bien», en el caso boliviano se refiere a la sangrienta Masacre de Octubre de 2003, que saldó con más de 60 muertos y 500 heridos, además de la renuncia y fuga de Sánchez de Lozada a los Estados Unidos.

“Ambos se vieron envueltos en escándalos de corrupción en el marco del caso Odebrecht», indicó Canelas en alusión al caso Lava Jato-Odebrecht en el que se encontró indicios de vinculación con Mesa, respecto al pago de sobornos para la adjudicación de la obra caminera Roboré-El Carmen, en Santa Cruz.

Por otro lado, señaló que «a ninguno le gusta responder preguntas sobre sus finanzas» en referencia al silencio de Mesa sobre los 800.000 dólares que habría recibido de Sánchez de Lozada para aceptar la candidatura a vicepresidente en 2002.

«Todos sabemos la suerte que corrimos los bolivianos esos días, cuando había más renuncias presidenciales que decisiones acertadas. Hoy, a Comunidad Ciudadana le siguen faltando estos tres importantes actores: en su proyecto no existen sectores populares, obreros, indígenas; tampoco está Santa Cruz y no está ninguno de los políticos tradicionales como Samuel, Tuto, etc., quienes no ofrecen a CC un apoyo decidido: ni una foto. Sin pasado, ni memoria, sin sectores populares, sin Santa Cruz y sin mayoría parlamentaria, en caso de lograr una victoria: bienvenido PPK», advirtió Canelas.