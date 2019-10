Cuerpo técnico de la Verde gana $us 65 mil mensual

El seleccionador de la Verde César Farías tiene un salario mensual de 65.000 dólares, aproximadamente, según el informe económico que presentó ayer la Federación Boliviana de Fútbol a los clubes de la División Profesional. La cifra supera en casi 20% de lo que ganaba Eduardo Villegas.

En el detalle mostrado a los dirigentes de los equipos se informó que a Farías se le pagó 260.000 dólares de adelanto por los cuatro meses del año, lo que quiere decir que el DT venezolano recibe 65.000 dólares mensuales. Fuentes de la federación, que asistieron al encuentro de ayer, confirmaron la cifra que es para todo el cuerpo técnico del DT.

Se especificó que Farías tiene un contrato de confidencialidad que no permite que la FBF dé la cifra real de su salario.

Según el informe de ayer, el actual seleccionador de la Verde recibe casi el 20% más de lo que cobraba el cochabambino Villegas, quien tenía un sueldo de 55.000 dólares para todo su equipo de trabajo.

El dato surgió en el consejo de presidentes de la División Profesional que durante cinco horas se realizó en un hotel de la zona sur de La Paz. En el informe también se dio a conocer que la FBF le pagó 85.000 dólares a Villegas, por la rescisión de contrato.

En el encuentro, los presidentes de los clubes pidieron más dinero a la FBF de los 4 millones de dólares que el máximo ente recibió de la Conmebol por la participación de la selección en la Copa América de Brasil.

Los directivos exigían 150.000 dólares para cada club. La federación descartó esta posibilidad y mostró el detalle de gastos que hasta el momento tiene la gestión presidida por César Salinas. “Se dio detalle de todos los gastos que se están haciendo en el fútbol femenino, en el fútbol de salón”, explicó Robert Blanco, vicepresidente de la FBF y máximo representante de los clubes.

Según la FBF, no se puede dar más dinero a los equipos. “Creo que los fundamentos están distorsionados, en la próxima reunión lo definiremos. Creo que la federación tiene que planificar mejor los ingresos para que no haya inconvenientes. No nos vamos molestos, nos vamos preocupados”, explicó Ronald Raldes, titular de Oriente

BOLÍVAR, LA BASE PARA ENFRENTAR A VENEZUELA

El técnico de la selección boliviana, César Farías dio a conocer mediante las redes sociales oficiales de la Federación Boliviana de Fútbol la lista de convocados para los partidos amistosos frente a Venezuela tanto de la selección absoluta como de la sub-23 (10 y 15 de octubre).

De esta lista destaca la presencia de siete jugadores de Bolívar, que serán la base del equipo absoluto de la Verde frente a los llaneros el próximo 10 de octubre en medio de la fecha FIFA. Del plantel celeste, Farías convocó a los laterales Oscar Ribera y Jorge Flores, al central Adrián Jusino, los volantes Leonardo Vaca y Erwin Saavedra y los delanteros Juan Carlos Arce y Vladimir Castellón.

En contrapartida, el cuadro de The Strongest sólo tiene un convocado para este microciclo, el arquero y capitán atigrado Daniel Vaca.

Otra de las sorpresas es la presencia del defensor Jefferson Ibáñéz y el volante Diego Hoyos, ambos de filas de Guabirá y será su primera convocatoria, al igual que el zaguero de Royal Pari Guimer Justiniano.

La Sub-23

Con el delantero de Universitario de Deportes de Perú, Henry Vaca, como principal abanderado y único foráneo convocado en ambos planteles. La Sub-23 también tiene lista de convocados, donde la base son los planteles de Blooming, Oriente y Wilstermann.

Tanto celestes cruceños, refineros y aviadores tienen cuatro jugadores convocados para este partido. Rubén Cordano, José Carrasco, Leonardo Urapuca y César Menacho son los llamados de Blooming, mientras que de Wilstermann están Carlos Pérez, Sebastián Reyes, Moisés Villarroel y Bruno

Miranda. Por el equipo albiverde están en la nómina Daniel Rojas, Jhon García, Diego Velásquez y Luis Fernando Saldías.

The Strongest sólo tiene un convocado, Ronaldo Sánchez.