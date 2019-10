Disidentes del MAS rompen el silencio y critican a Evo por aferrarse al poder

Ante los violentos sucesos, disidentes y fundadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) rompen el silencio y reprochan la postura del presidente Evo Morales, de -afirman- incitar el odio entre bolivianos con el afán de permanecer en el poder.

Rebeca Delgado, Eduardo Maldonado, Alex Contreras y Rafael Puente, aliados y personas de confianza durante los primeros años del gobierno de Morales le pidieron recapacitar.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Presidente no se aferre en el poder, ha perdido el control, no tienen legitimidad, el fraude que han realizado es demasiado evidente. Lo van a dejar solo, Presidente, es hora que recapacite”, sostuvo Delgado, exdiputada del MAS, en entrevista con Radio Compañera.

El exviceministro Puente, quien escribió en un artículo de opinión que Morales se comporta “como muchos mandatarios indeseables que sólo buscaban el poder por el poder, incumpliendo principios legales y constitucionales”.

El sábado, Morales convocó a sus seguidores a cercar las ciudades si continúan los bloqueos. El argumento: defender el voto, porque los citadinos quieren desconocer el voto de los campesinos e indígenas.

Ante la convocatoria, ayer, sectores afines al MAS, con palos, piedras y dinamita se enfrentaron con los manifestantes de las urbes. Varios resultaron heridos, pero pese a ello Morales celebró su victoria en El Alto.

Contreras afirmó que el poder transformó al Jefe de Estado. “El poder emborracha a las personas, lamentablemente el Presidente y su entorno no quieren dejar el poder y no les interesa nada, sólo incitan al odio. Antes eran respetuosos del sistema democrático, pero ahora no les interesa nada”, dijo.

Maldonado, el exsenador del MAS, pidió a la población no caer en la trampa de Morales “de que la pelea es entre campesinos y citadinos, cuando la lucha es por la democracia o la dictadura”.

“El Gobierno debe retroceder”

Rebeca Delgado, exdiputada del MAS, afirmó que el partido gobernante “está desesperado” y que por ello el presidente Evo Morales llamó a sus seguidores a cercar las ciudades.

“Morales no se dio cuenta que es el primer mandatario, la convocatoria que hizo implica la autorización de la fuerza, que no es un presidente de todos los bolivianos y eso es muy peligroso”, expresó.

“La situación está muy complicada, el Gobierno debe retroceder, que no ose en sacar militares ni a los policías a enfrentar al pueblo. Si hay sangre es culpa de Morales”, dijo.

“No podemos caer en la trampa de Evo”

Eduardo Maldonado, exsenador del MAS, afirmó que el masismo cometió “un escandaloso fraude” y el presidente Evo Morales en vez de llamar a diálogo, “convoca a la tensión”.

“Si sigue con esa actitud, la gente no sólo pedirá la nulidad de las elecciones, pedirá su renuncia. Es de lamentar la actitud de Morales, atenta contra la ciudadanía”, dijo.

“No podemos caer en la trampa de Morales, de que este conflicto es campo vs. ciudad. El tema de fondo es: democracia vs. dictadura. Tampoco ir por el camino de violencia como quiere el MAS”, indicó.

“El MAS perdió toda su esencia”

Alex Contreras, exvocero de Evo Morales, afirmó que “el MAS perdió toda su esencia” programática, política e ideológica por permanecer en el poder.

“Para mí el problema mayor es que Evo Morales no ha cumplido la decisión del pueblo soberano, tuvo que acudir a un fraude escandaloso para permanecer en el poder”, manifestó.

Contreras consideró que la salida al conflicto “se torna difícil, esperemos que no se llegue al desastre. Pero no veo que el Gobierno quiera reconocer o escuchar a la mayoría del pueblo boliviano”.

“Has optado por arruinar todo ese proceso”

Rafael Puente, exviceministro de Interior del primer gobierno de Evo Morales, afirmó en su columna de opinión que el Presidente optó “por arruinar todo ese proceso” de formación política.

“Has empezado por desconocer los resultados de un referéndum convocado por ti mismo (y ahora repites diariamente que está en curso un ‘golpe de Estado’”), señala.

Y pregunta a Morales: “¿No has pensado que desconocer un principio constitucional, es decir desconocer la voluntad popular y aferrarse al poder a pesar de ella, es un verdadero golpe de Estado?”

Página Siete / Beatriz Layme / La Paz