Fabio Zambrana desmiente a quienes atacan a esposa de Ortiz

La guerra sucia desatada en las redes contra Ojdana Salvatierra, esposa del candidato presidencial Oscar Ortiz, motivó un desmentido de parte del popular cantante de “Azul Azul”, Fabio Zambrana, quien refutó versiones engañosas de personas alineadas a Comunidad Ciudadana, sobre un supuesto vínculo familiar con la senadora oficialista Adriana Salvatierra.

El post completo de Zambrana

Sra Patricia Fernández

Ojdana Salvatierra NO TIENE HERMANAS.

Ojdana Salvatierra ES BOLIVIANA.

Por lo tanto, su mentira se cae sola.

Conosco a Ojdana desde que estaba en el colegio Uboldi, fue compañera de mi cuñada, la conosco de cerca por que es amiga de mi esposa, el amor de mi vida.

Yo detesto la política, por que en la política existen este tipo de maldades como la que usted acaba de publicar, este post no lo hago por un tema político, lo hago por que odio la mentira, y las mentiras en la política son las peores.

Le voy a decir algunas cosas que usted no conoce sobre Ojdana:

La he visto infinidades de veces desvelarse durante noches enteras, en los hospitales cuando algún familiar de alguna de sus amigas estaba delicado de salud.

La he visto en innumerables oportunidades ayudando a personas a las que ella ni conocía.

Estuvo firme y presente, haciendo llamadas, preguntando que podía hacer durante todo el tiempo que mi esposa estuvo luchando contra el cáncer.

Podría continuar enumerando cosas positivas que Ojdana ha hecho por los demás, pero este post seria muy largo.

Nunca la vi pedir algo a cambio de lo que hace.

A mi la política no me interesa, es mas, la detesto, es por eso que no soy de ningún partido, pero no puedo quedarme callado frente a la mentira, por que durante mi carrera como artista soporté innumerables mentiras como la que usted acaba de publicar.

Dando una simple mirada a su perfil, veo que usted esta alineada a Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, considero a Carlos y Gustavo personas de bien, no creo que la instrucción de Carlos y Gustavo sea destruir a sus opositores, mintiendo sobre las esposas (de los opositores), eso seria catastrófico para Carlos y Gustavo.

Fabio Zambrana.

