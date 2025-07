Morena sobre convocatoria de Arce: «No vamos a hacer una juntucha por juntuchar»

Desde el partido de la alcaldesa Eva Copa no ven factible sumar a Evo Morales a un eventual bloque de unidad de la izquierda.

El Movimiento Revolucionario Nacional (Morena) respondió este viernes a la convocatoria de unidad del presidente Luis Arce, a quien le dijeron que evaluarán su llamado, pero que no están para juntarse sin ningún propósito.

«Vamos a tener una reunión entre la alcaldesa (Eva Copa) y el Comité Político de Morena y se va a decidir si se va o no a la reunión, porque ya hemos sido llamados antes y no hemos llegado a nada, no vamos a hacer una juntucha por juntuchar, no estamos para eso«, declaró a la prensa el secretario municipal de gestión administrativa de El Alto, Carlos Marca.

El presidente Arce convocó la noche del jueves 17 de julio a que los candidatos de izquierda se unan en un solo bloque que impida la victoria de la oposición, a la sazón de los recientes resultados de las encuestas, que ubican en el primer lugar a Samuel Doria Medina.

«Desde el inicio la Alcaldesa le ha propuesto al Presidente hacer una unidad de izquierda, pero nadie ha querido ceder, hay que ver si Andrónico o Del Castillo quieren bajarse», apuntó Marca.

Respecto a una posible alianza con el dirigente cocalero que presidía el MAS, el vocero de Morena apuntó que «el hermano Evo ha equivocado el camino desde un inicio y por algo está fuera«, por lo que no ven factible sumarlo a un eventual bloque.