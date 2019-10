Hasta 2017, Quipus almacenaba en sus depósitos 46 mil equipos que quedaron obsoletos y perdieron valor

Hasta la gestión 2017, la Empresa Estatal Quipus tenía almacenados en sus depósitos 46.675 dispositivos, entre computadoras, tabletas y teléfonos celulares.

El dato corresponde a las respuestas entregadas por la firma a la petición de informe escrito (PIE) presentada en ese periodo por el diputado Amilcar Barral.

En detalle, el informe de la compañía pública especificaba que tenía almacenadas en depósitos 17.851 unidades de su computadora portátil Kuaa.

Entre sus modelos de ordenador portátil también indicó que tenía 185 computadoras Siwi. En el caso de las laptop Kurmi, conservaba 464 unidades.

Sobre la computadora portable Kuarahy, informó que tenía 500 dispositivos almacenados, aunque aclaró que había vendido 5.000 de ese modelo.

Tabletas y celulares

Respecto a las tabletas que tenía ensambladas y no salieron al mercado, Quipus declaró que en su stock almacenado disponía de 127 unidades del modelo Kunan, de 10 pulgadas, y 649 del tipo Kuti, de siete pulgadas.

El inventario entregado en 2017 reveló que los celulares eran de los dispositivos electrónicos ensamblados en su planta que menos circulación habían tenido en la venta al público.

De los móviles del modelo Heka (gama media) fabricó 3.000 unidades. Apenas había vendido 552 y guardaba 2.448 equipos.

Pero el caso más alarmante de la falta de circulación en el inventario de la estatal correspondía al celular modelo Tinku, de gama alta, del cual se habían ensamblado 27.750 unidades y sólo se vendieron 3.299 móviles.

Con esta relación de fabricación y venta, en los depósitos de Quipus se conservaba 24.451 dispositivos del celular Tinku.

La estatal gastó 39,1 millones de bolivianos en la adquisición de piezas para el ensamblado de 38.000 unidades de los modelos Tinku y Heka, los cuales ahora reposan en los depósitos.

Un stock millonario

Los 46.675 equipos que Quipus tenía almacenados en sus depósitos estaban valuados en 84,3 millones de bolivianos.

Para el diputado Barral, este stock es dinero perdido, porque los dispositivos de la industria tecnológica son más vulnerables a la depreciación.

“Hasta esa época los precios todavía eran elevados. La planilla de aquella vez mostraba montos altos, pero los teléfonos no se han movido más, no se han vendido. Como 30 diputados pedimos información actualizada, incluso quisimos entrar formalmente a la fábrica, pero no nos permitieron ingresar”, manifestó el legislador que siguió el caso.

Sólo en las computadoras Kuaa, los casi 18.000 equipos guardados en depósitos estaban valorados en 51 millones de bolivianos. Asimismo, los más de 24.000 celulares Tinku almacenados tenían un valor de 26 millones de la moneda nacional.

En el rango de precios de venta mínimo-máximo definido por los ejecutivos de Quipus para sus celulares Tinku se sugería comercializarlos entre 1.065 y 1.323 bolivianos, y de 890 a 1.079 bolivianos para los celulares Heka.

Sin embargo, Quipus remató esos equipos a 870 bolivianos, en el caso de los de gama alta, y 700 para los de gama intermedia.

“Se han invertido más de 500 millones de bolivianos en la instalación de esta empresa tecnológica, que trabaja a pérdida y paga altos salarios. Hemos pedido que se cierre, pero el Presidente ha instruido que siga produciendo computadoras para entregar a los colegios, eso es algo que de verdad preocupa”, manifestó el diputado opositor.

Planes y convenios

Ventas En su interpelación de septiembre de 2017, el entonces ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, aseguró que Quipus no trabaja a pérdida. Sostuvo que hasta entonces el sector privado había comprado 5.577 computadoras por 8,4 millones de bolivianos y las entidades públicas, como ministerios y otros, adquirieron 2.658 equipos por 9,2 millones de bolivianos.

Acuerdos El entonces ministro manifestó que los dispositivos ensamblados por la empresa estatal eran entregados con preferencia a los efectivos de las Fuerzas Armadas y los educadores del magisterio, ya que se habían firmado convenios para entregar los equipos con planes de pago, con descuentos por planilla y a precios promocionales de temporada.

Página Siete / Fernando García T. / La Paz