Mesa sobre la carta de Goni: ‘Los hechos son los que te eximen de cualquier explicación’

El candidato de Comunidad Ciudadana denuncia una “conspiración” entre el masismo y el gonismo en su contra. Asegura que los dos años que gobernó estuvieron marcados por la transparencia

El expresidente sostiene que su gestión fue «transparente». Foto: archivo.

El candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, respondió la mañana de este martes a la carta que difundió en las últimas horas el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en la que lo acusa de aprovechar los conflictos sociales provocados por Evo Morales y sus aliados para forzar su renuncia.

“Claro que sí (tiene que ver con la campaña), es parte de la ofensiva extraordinaria en la que se alían el masismo y el gonismo para tratar de evitar mi triunfo, obviamente, se trata de una conspiración que es de carácter desesperado, un Gobierno que es capaz de aliarse con el gonismo para ir a la guerra sucia”, dijo en entrevista con radio Compañera.

Goni señaló que Mesa “aprovechó los conflictos sociales provocados por el señor Morales y sus aliados para forzar mi renuncia. Se convirtió en presidente, pero aquellos que intentan montar al tigre terminan en su estómago: pronto Morales lo obligó a renunciar a la presidencia»

“Yo fui presidente de Bolivia y en los dos años que goberné, mostré lo que era como presidente (…) Los hechos son los que te eximen de cualquier explicación, tú te remites a los hechos, analizas mi Gobierno, analizas la transparencia, no hechos de corrupción, defensa de los derechos humanos, solución de problemas económicos y un compromiso que me llevó a una renuncia de carácter ético, no hay más que eso”, acotó el candidato de CC.

En su misiva, publicada en el medio Financial Times, Sánchez de Lozada sostiene que las políticas de su gestión «ayudaron a allanar el camino para ‘boom’ de Bolivia», advirtiendo que “Evo Morales cambió ilegalmente la Constitución y luego perdió un referéndum donde la mayoría de los bolivianos votaron en contra de su reelección. Luego hizo que un Tribunal Constitucional sumiso declarara su propia constitución inconstitucional”.

