Óscar Ortiz le pide a Carlos Mesa que «devuelva la plata»

Santa Cruz.- En el programa Uno Decide de la Red Uno, el candidato a la Presidencia por Bolivia Dice No (BDN), Óscar Ortiz, exigió a Carlos Mesa, postulante de Comunidad Ciudadana (CC), que devuelva el dinero que recibió por los gastos reservados cuando fue primero vicepresidente y luego presidente de Bolivia (2002-2003).

«La corrupción no prescribe no se puede refugiar en el silencio, pero aquí hay un tema más grave aún, no solo él le tiene que rendir cuentas a los bolivianos, sino que tiene que devolverla plata, devuelva la plata señor Mesa no basta con callarse, todos esos gastos reservados que usted recibió, que se llevó, tiene que devolverlo al erario nacional porque así se lo va a estar devolviendo al pueblo boliviano», dijo.

Ortiz expuso que según una denuncia de la periodista Amalia Pando, Mesa recibió 100.000 dólares mensuales de gastos reservados durante 35 meses, que suman un total de 3,5 millones de dólares.

El candidato de Comunidad Ciudadana en reiteradas oportunidades se negó a transparentar el uso de esos y otros recursos que recibió escudándose en el justificativo de «guerra sucia».

Una investigación financiera destapó el depósito de más de 800.000 dólares a la red televisiva durante el período 2002-2003, cuando ese medio era de propiedad de Mesa, vicepresidente y sucesor de Sánchez de Lozada.

Otra investigación, esta vez periodística, destapó el presunto pago de 1,2 millones de dólares al actual candidato de CC para sellar una alianza política con Sánchez de Lozada en las elecciones de 2002.

En esa línea el candidato de Bolivia Dice No interpeló a Mesa por resistirse a dar cuentas a los bolivianos de ese dinero recibido y subrayó que esa evasión es en otras palabras «corrupción».

«Sí le sumamos 1.200.000 dólares que le habían pagado la gente del MNR para que sea su candidato a vicepresidente estamos hablando de cerca de 5 millones de dólares y algo le digo al señor Mesa, este es un tema de ética, en política la corrupción no prescribe», insistió.

En esa entrevista Ortiz, que se encuentra tercero en la intención de voto según varias encuestas, descartó renunciar a su candidatura y unirse a Mesa.

«Yo no soy el que renuncia, el que renuncia es el señor Mesa, él está acostumbrado a renunciar, yo soy de los que lucha siempre», añadió.

Fuente: Red Uno