¿Qué hará Carlos Mesa con la economía?

IMPERDIBLE: TEXTUAL Y CON VIDEO

Así responde el candidato Carlos Mesa cuando le preguntan qué hará con la economía si llegara a ser Presidente.

Fue la tercera vez que le insistían que respondiera y fuera concreto.

Ocurrió anoche en RTP.

Esta es la transcripción (video abajo):

ANALISTA RTP: Lo que a la ciudadanía le preocupa es el día siguiente después de la elección, es el año siguiente después de la elección. Lo estructural por supuesto que es importante pero por eso preguntamos las tres leyes, la agenda prioritaria, los nombres porque eso es lo que no está quedando claro, por lo menos desde mi percepción.

En ese sentido, le vuelvo a preguntar, Y LE AGRADECERÉ LA RESPUESTA CONCRETA RESPECTO A LA RUTA ECONÓMICA PRIORITARIA, nómbreme dos, tres, cinco medidas que el gobierno de Comunidad Ciudadana fuera a implementar inmediatamente el primer año para iniciar su gobierno.

CARLOS MESA Esta pregunta tiene una característica muy evidente, es una pregunta que la haces a un candidato a cuatro o cinco meses (ENERO) de llegar a la presidencia con información incompleta, opaca e insuficiente sobre la realidad.

Una cosa es la información que tenemos a mano y otra la que vamos a enfrentar al día siguiente de ser gobierno. Esa información tenemos que evaluarla y tenemos que trabajarla.

Por eso la respuesta tiene que ver con los aspectos fundamentales: los aspectos fundamentales son construcción democrática, construcción de instituciones democráticas, establecimiento de una institucionalización en la Aduana, en Impuestos Nacionales, en la Administración Boliviana de Carreteras, que son tres instituciones claves en la recaudación y en el gasto.

Tenemos que hacer un cambio fundamental de la justicia, tenemos que comenzar el proceso de transformación hacia el un incremento de la exploración de los recursos naturales del gas porque no vamos a hacer un cambio automático, ningún cambio es automático y eso no tiene que ver con la transición.

Tiene que ver con qué si tú cambias de matriz productiva y de matriz de consumo, ese cambio no puedes hacerlo al día siguiente por decisión de decreto o por decisión de ley. Tiene que ver con la orientación general que tenga tu gobierno.

Tu tienes que analizar también cómo vamos a luchar contra la pobreza, estableciendo una lógica distinta, no medir la lucha contra la pobreza en función de un incremento de ingreso por persona porque eso te engaña, la pobreza es multidimensional, tienes que hacer una inversión directa para reducir la mortalidad materna, por ejemplo, que es una de las más altas, vamos a decirlo francamente, si sacas a Haití es la peor de América Latina.

Y tenemos elementos muy importantes vinculados a morbilidad y mortalidad infantil, que tenemos que hacer inversiones que el Gobierno no ha hecho focalizadas para reducir esos índices.

Si tú quieres puedo seguir adelante con muchísimos otros temas, puedo hablarte de salud, puedo hablarte de educación.

No es tan simple como decir con tres leyes mágicamente el país va a cambiar. Esa no es la lógica de un nuevo gobierno, la lógica de un nuevo gobierno después de trece años de despilfarro, de corrupción, de falta de responsabilidad en el manejo de las cifras, en el sentido de la información, de la opacidad, del autoritarismo, no se puede resumir en tres leyes, ESA ES LA RAZÓN POR LA QUE NO TE PUEDO RESPONDER LA PREGUNTA DE LA MANERA pero si tú quieres puedo continuar con el desarrollo de estas ideas.

MODERADOR: Bien, gracias

