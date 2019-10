Salah rescata al Liverpool ante el RB Salzburgo en un partido de locos

La vida transcurre al triple de revoluciones en Anfield. No existe la cámara lenta ni la pausa. Si el Liverpool acelera ya no puede frenar. Es un viaje sin retorno. Un fútbol a todo gas, a ritmo de rock, que se ha convertido en tradición desde la llegada de Klopp. Una presión y un ritmo frenético que ahogan al rival y que son un salvavidas rojo… o una condena. Si no trituran a su oponente se pueden ‘machacar’ a sí mismos. Un derroche físico con doble cara que deja secuelas y que casi les cuesta un disgusto ante el RB Salzburgo (4-3). Los austriacos tuvieron las mismas piernas y resistieron sus embestidas hasta rozar una remontada de época. Se vació tanto el campeón de Europa que casi se queda sin fuerzas para llegar a la orilla. Salah tuvo que darles alas para alcanzar la meta.

El Salzburgo llegó a Merseyside invicto y con su ‘toro’ en el banquillo. Haaland y sus 17 goles vieron desde la barrera un primer tiempo de show rojo. Fue un Liverpool ‘non stop’. Los de Marsch, que tienen en su ADN buscar la portería rival, se preocupaban más de su meta que de la de Adrián. Perdían el balón en el área ‘red’ y para cuando parpadeaban ya lo tenían a un palmo de Stankovic. El clásico guion del equipo de Klopp que todos los rivales conocen y que pronostican cuando viajan a su guarida… pero que nadie puede parar. Pisan el césped sabiendo que les van a avasallar.

En media hora de fútbol veloz y cargado de tensión, el Liverpool iba 3-0. Mané, que brilló entre 2012 y 2014 en el RB antes de emigrar a la Premier, rompió el dique por el que salió todo el caudal ofensivo rojo. Superó a Krintensen, tiró una pared con Firmino y batió a Stankovic con calma. Su decimoquinto gol en Champions con el ‘Pool’ con el que sube al podio de ‘pichichis’ del club inglés en el torneo tras Gerrard (21) y Salah (17). No celebró su tanto.

En medio de la tormenta roja, Robertson fue un trueno. El lateral izquierdo escocés es un torbellino. Nunca para. Por sus botas pasó todo el peligro local. Un carrerón suyo dio el pistoletazo de salida al 2-0. Henderson y Salah tocaron hasta que Alexander-Arnold le regaló ¡a Robertson! el segundo tanto del duelo. De la defensa al área para rematar a gol. La conexión entre laterales es una mina. Una fórmula de peligro y dianas.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Salah, aprovechando un rechace de Stankovic tras un cabezazo de Firmino, hizo el tercero. Un golpe que no acusó el Salzburgo. Sobrevivieron al terremoto y al huracán y se levantaron hasta rozar la machada. Arriesgaron y metieron el partido en una coctelera de la que salió un festival de goles. Se la jugaron a la ruleta rusa, al ida y vuelta, y llevaron al límite al campeón de Europa. Hwang, antes del descanso, marcó el 3-1 con un tiro preciso tras ‘sentar’ antes a Van Dijk. El Liverpool bajó el ritmo y el líder austriaco se vino arriba.

Minamino, de volea, llenó de nervios Anfield. Los de Klopp dejaron respirar a su rival y se vieron a la hora con el duelo igualado. Entró Haaland y logró el empate. Klopp no se lo creía. El noruego culminó la remontada visitante. Está tocado por una varita. Minamino le regaló un 3-3 tan merecido como impredecible. De locura. El partido se reseteó tras 60 minutos. El Liverpool intentó controlar su fuego, aminorar su marcha y desperdició un 3-0 cuando a la media hora tenía medio triunfo en su mano.

The Kop volvió a tocar la corneta. El Liverpool se olvidó del marcador y encontró el 4-3. El balón rondaba tanto el área austriaca que Salah lo recibió y lo mandó a la caja. Doblete del egipcio que volvía a ejercer de salvador. La Champions y Anfield son su territorio. Es el rey de su jardín. ‘Futbol-Salah’. El susto quedó amortiguado. Reaccionaron y dejaron en papel mojado su bajón en la segunda parte. Esquivaron el desastre… aunque los síntomas no los tapa el triunfo.

Los ‘reds’ tenían de nuevo la victoria. Alexander-Arnold intentó el rápido córner con el que Origi tumbó al Barcelona… pero Mané no hizo diana. El Salzburgo continuó buscando a Adrián. 40 goles en nueve jornadas de Liga y nueve en dos partidos de Champions les obligan a ello. Es casi una necesidad vital para los de Marsch. Pero el fortín de Anfield resistió no sin suspense y sufrimiento. Ya son 23 choques consecutivos invictos en Europa, arreglando en casa lo que estropean fuera. El desliz de Nápoles ya es menos grave. Se rehabilitaron al borde de la racaída. El Salzburgo fue parte de su fiesta y casi celebró la propia. Una oda al gol que les quitó años de vida a los ‘reds’. Un manicomio en el césped en el que los austriacos se doctoraron en la Champions. Una noche trepidante en la que el Liverpool subió y bajo por una montaña rusa en la que acabó pidiendo la hora. Casi se dan con la barra. En Merseyside nunca se aburren.

Ficha técnica:

4 – Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Gómez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson (Milner, min.62), Wijnaldum (Origi, min.64); Salah (Keita, min.90), Mané y Firmino.

3 – Red Bull Salzburgo: Stankovic; Nissen, Onguene, Wöber, Ulmer; Minamino, Mwepu, Junuzovic (Ashimeru, min.78), Szoboszlai (Okugawa, min.70); Daka (Haaland, min.56) y Hwang.

Goles: 1-0, min.9: Mané. 2-0, min.25: Robertson. 3-0, min.36: Salah. 3-1, min.39: Hwang. 3-2, min.56: Minamino. 3-3, min.60: Haaland. 4-3, min.69: Salah.

Árbitro: Andreas Ekberg (Suecia). Amonestó a Fabinho (min.86).

Incidencias: encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en Anfield.

Fuente: http://ar.marca.com