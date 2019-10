Santa Cruz. Atención irregular en bancos, supermercados y hospitales por falta de personal

El personal de salud de hospitales, supermercados, farmacias y entidades financieras tienen dificultades para llegar hasta sus fuentes de trabajo por los bloqueos que se registran en la capital cruceña por el paro cívico. EL DEBER constató en un recorrido que muchos trabajadores se dan modos para llegar hasta estos centros de abasto y atención médica.

El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz pidió a los manifestantes dejar pasar al personal de salud que trabaja para la población en la capital cruceña. “Quiero pedir a la gente que está en los bloqueos que se respete a los médicos y ambulancia para que el sistema de salud pueda funcionar ante las emergencias. Hoy tenemos muchos problemas y le pido a la población que por responsabilidad con nuestros conciudadanos se pueda respetar”, pidió Óscar Urenda, mediante un mensaje grabado en video publicado en su cuenta de Facebook.

En la esquina de la avenida Cañoto y calle México, una de las sucursales de Farmacorp atiende solo por la ventanilla de venta nocturna y la gente hace fila para adquirir sus productos. Fernando Suárez, que vive en la zona del quinto anillo y Beni, llegó hasta este lugar buscando pañales para una persona de la tercera edad. Otro joven indicó que buscaba accesorios para su bebé que recién nació.

En el caso de las entidades financieras, algunas atienden con normalidad en el centro de la ciudad y zonas donde no existe mucho conflicto, pero el público en busca de servicios bancarios se inexistente.

Algunas sucursales de supermercados como la sucursal de la Fidalga de la avenida Cañoto abrieron en esta segunda jornada de paro. La gente se da modos para llegar en moto y bicicleta para abastecerse.

Transporte

Desde el Aeropuerto Internacional de Viru Viru informaron a EL DEBER vía teléfono que está “todo normal” y los vuelos nacionales e internacionales están operando. No obstante, la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo de Santa Cruz se declaró en estado de emergencia, porque los respectivos relevos no pudieron llegar hasta sus fuentes laborales. Los actuales en el puesto ya cumplieron sus 12 horas de servicios y no pueden continuar por el cansancio físico.

En el caso de la terminal Bimodal, la salida y llegada de buses está suspendida.

La presencia de basura en las calles es evidente, de acuerdo con el recorrido realizado. La Alcaldía cruceña emitió un comunicado a la población para informar que el servicio de recojo de residuos sólidos es irregular y por lo tanto pide no sacar la basura a la calle.

«El servicio de recolección de residuos sólidos en la ciudad será irregular, al encontrarnos con personas violentas en nuestras rutas que no dejan pasar las unidades», indicó.

