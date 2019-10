Sólo falta Vaca en el Tigre que recibirá a Aurora

Las dos poleras que serán vendidas desde hoy a Bs 150. Foto:Club The Strongest

Diego Gonzáles / La Paz

A la espera de Daniel Vaca, el técnico de The Strongest Mauricio Soria ya tiene prácticamente definido el equipo que recibirá a Aurora este sábado (15:00) por la decimosexta jornada de la División Profesional. En la sesión de ayer el DT cochabambino confirmó las dos variantes que el Tigre tendrá en la zaga.

Vaca es uno de los dos jugadores atigrados que fueron parte de la Selección en la penúltima fecha FIFA del año, el otro es José Sagredo, quien también es una opción para ocupar el sector defensivo atigrado. Ambos se sumarán hoy a los entrenamientos del plantel.

En cuanto a los jugadores de campo, el Tigre tendrá dos variantes, ambas obligadas en el sector defensivo, por lateral derecho jugará Gabriel Valverde y en la zaga central reaparecerá Luis Demiquel, el primero en lugar del expulsado Saúl Torres y el segundo por el lesionado Maximiliano Ortiz.

En el caso de Valverde, no será la primera vez que ocupe esta posición. En el anterior torneo, con Pablo Escobar como técnico, jugó los partidos frente a Real Potosí y Destroyers.

“Si el profe (Soria) me necesita en esa posición, yo ya jugué ahí con Pablo (Escobar) y espero hacerlo mejor, el profe me está ayudando con un par de cosas para darme más confianza”, aseguró Valverde.

Mientras que en el caso de Demiquel, si se confirma su presencia, será la primera vez que juegue en el ciclo de Soria como técnico. El jugador inició el torneo como titular en las fechas que Escobar dirigió a los de Achumani. “Si me toca, lo haré de la mejor manera, un desgarro me sacó del equipo titular, ahora si se me da la oportunidad, intentaré dejar todo en la cancha”, afirmó.

Con estas variantes, el equipo que trabajó ayer estuvo conformado por Pedro Galindo en el arco; Valverde, Fernando Marteli, Demiquel y Marvin Bejarano en la defensa; Walter Veizaga, Diego Wayar, Raúl Castro y Ramiro Vaca al medio; Jair Reinoso y Harold Reina, adelante.

Firma de autógrafos

La institución atigrada tendrá hoy un evento especial en el Megacenter, de la zona de Irpavi. Desde las 16:00 comenzará la venta de los productos oficiales con motivo de la Guerra del Chaco, de la marca The Strongest 1908 y a partir de las 19:00 parte del primer plantel y cuerpo técnico estarán en el lugar del evento para firmar autógrafos.

Precios de entradas

Para el partido del sábado (15:00) frente a Aurora en el estadio Hernando Siles, la dirigencia de The Strongest habilitará cuatro sectores con los siguientes precios: la curva sur costará 20 bolivianos, recta 30, preferencia 60 y butacas 80 bolivianos.

Las mujeres ingresarán gratis por octubre, mes que celebra a la mujer boliviana.

