Trump levanta las últimas sanciones a Turquía tras el alto al fuego en el norte de Siria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cantado victoria este miércoles desde la Casa Blanca al anunciar un alto el fuego “permanente” en el conflicto armado en la frontera entre Siria y Turquía. El cese de los combates ha llevado al mandatario a efectuar su segundo anuncio del día, el levantamiento de las últimas sanciones a Turquía impuestas el pasado día 14 por Washington al Gobierno de Tayyip Erdogan como consecuencia de la violencia. Flanqueado por su vicepresidente, Mike Pence, y su secretario de Estado, Mike Pompeo, el republicano ha dicho que el Gobierno turco le ha informado de que ha detenido la ofensiva en el noreste sirio.

Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you!

