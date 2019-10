TSJ: Vocales que viajaron a China vulneraron la ley

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, advirtió que los vocales de Santa Cruz que viajaron a un curso de capacitación a China vulneraron la Ley de Residencia que fija 10 días de permiso, por lo que pueden ser sancionados.

“De acuerdo a la Ley (371) de Residencia, las declaratorias de comisión no pueden exceder de 10 días calendario y tenemos información que eso no ha acontecido”, afirmó Revilla y aseguró que la Sala Plena del TSJ no autorizó ningún viaje, sino que fue la sala plena del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz.

En el artículo 5 de la citada norma se lee: “(Abandono de funciones) El abandono injustificado de la sede de funciones de Magistradas, Magistrados, Consejeras, Consejeros, Vocales, Juezas y Jueces Ordinarios y Agroambientales, durante seis (6) días hábiles continuos u once (11) discontinuos en un año, fuera de lo establecido en la presente Ley y el Reglamento de Licencias, estará sujeto a responsabilidad disciplinaria como falta gravísima o responsabilidad penal de acuerdo a lo establecido en el Artículo 154 del Código Penal y la Ley Nº 044 de 8 de octubre de 2010”.

Con esa base legal, el TSJ, como máxima instancia judicial del país, advirtió que la declaratoria en comisión no debe exceder de los 10 días, ya que no se puede dejar sin quórum las salas constitucionales de Santa Cruz y menos suspender las audiencias en materia constitucional.

El 23 de septiembre, el ministro de Justicia, Héctor Arce, fue quien dio la voz de alerta al revelar que cuatro de los seis vocales constitucionales viajaron a China para un curso de capacitación, dejando paralizadas audiencias. Revilla agregó que ya se tienen los informes de Santa Cruz y el próximo miércoles, en Sala Plena, se asumirán las medidas contra esas autoridades judiciales.

La Razón / Yuvert Donoso / Sucre