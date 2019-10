Un gel para que los árboles sean resistentes a los incendios

Los incendios son uno de los peores problemas a los que se enfrenta nuestro planeta, o mejor dicho, la vida en nuestro planeta, y la tecnología está haciendo bastante para amenizar el problema.

En el pasado ya vimos cómo se están creando sistema de monitorización vía drones, y ahora vemos que se está desarrollando un gel para pintar árboles. Granitos de arena, pero que se agradecen.

Se podría rociar un gel desarrollado por los investigadores de Stanford sobre los bosques y la vegetación para hacerlos resistentes al fuego, ayudando a detener la propagación de incendios forestales. Está hecho de polímeros de celulosa (extraídos de plantas) y partículas de sílice, que son químicamente idénticas a la arena, mezcladas con un fluido ignífugo.

En el vídeo puede verse como, a partir del minuto 1, se quema hierba tratada con el gel, con resultados impresionantes:

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La idea sería desplegar el gel de manera protectora antes de que se produzca cualquier incendio. En un artículo en Proceedings of the National Academy of Sciences, los investigadores dicen que el gel no es tóxico y es biodegradable. Se ha probado en plantas en el laboratorio y luego en hierba junto a una carretera en California, supervisados ​​por los bomberos locales. Descubrieron que puede soportar el viento y hasta un par de centímetros de lluvia, por lo que solo debe aplicarse una vez por temporada de incendios (si llueve más que eso, el riesgo de incendios forestales cae bastante, por lo que no habría problema).

Rociar las zonas con más riesgo no parece mala idea, pero aún es producto de laboratorio, hay que analizar el coste de producirlo en masa y verificar en qué condiciones comerciales llega al mercado.

Fuente: https://wwwhatsnew.com