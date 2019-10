Una patinadora rusa rompe récords y cambia de atuendo en plena pista de hielo (vídeo)

Great comeback from Anna Shcherbakova 🇷🇺 as she jumped high to reach the top of the podium.

#⃣ #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/k1lWDCoOgl

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) October 20, 2019