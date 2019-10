Zeballos gana su segundo título profesional en Túnez

Venció en la final a la italiana Lavino

La tenista boliviana Noelia Zeballos conquistó este domingo su segundo título profesional de singles tras ganar en la final a la italiana Irene Lavino (6-2 y 6-3) en el W15 de Tabarka, Túnez.

Zeballos, medallista de plata en dobles mixto de los Juegos Panamericanos de Lima, comenzó el torneo del viejo continente como la segunda sembrada.

Su condición de favorita para quedarse con la corona la hizo valer a lo largo de todo el torneo.

En primera ronda venció a la francesa Oceane Babel (7-5 y 6-4), en octavos de final derrotó a la también gala Ines Nicault (un doble 6-1), en cuartos despachó a su tercera rival de Francia, Sophia Biolay (6-2, 3-6 y 6-3), mientras que en semifinales ganó a la tercera sembrada, la rusa Anna Pribylova: 7-6(8) y 6-39.

En la gran final se enfrentó a Lavino, quien fue la sorpresa del campeonato porque participó desde la qualy (clasificación).

La italiana no fue rival para la representante nacional, quien se impuso fácilmente (6-2 y 6-3) en una hora y 23 minutos de juego.

“Contenta con mi segundo título profesional en singles. Muy buenas tres semanas aquí. En Túnez me llevo dos títulos: la primera semana en dobles y mi última en singles. No voy a cansarme de agradecer a mi querida familia los amo!!!, a mis amigos que me siguen y me alientan. Gracias yiyo por darme fuerza y creer en mí. A recargar energías que mañana (por este lunes) comienza otro desafío”, escribió la boliviana en su cuenta de la red social Facebook.

Es su segunda corona de singles a nivel profesional. La primera fue en el W15 de Lima, Perú, en julio.

En el torneo de dobles no le fue bien, ya que con su compañera sueca Louise Brunskog perdieron en primera ronda ante la búlgara Daniella Dimitrova y la croata Lana Sipek: 4-6, 6-4 y 10-6.

Fuente: Federación Nacional de Tenis