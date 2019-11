Calderón, una opción en Oriente para el clásico

El joven defensor, de 21 años, debutó ante Destroyers y ahora es una de las alternativas para estar el domingo (19:30) contra Blooming.

El DT de Oriente, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, ganó un central más en el partido ante Destroyers. El DT argentino hizo debutar a Brayan Calderón, que ahora es una buena opción para jugar de titular en el superclásico cruceño ante Blooming. La baja del suspendido Norberto Palmieri le abre la chance al defensor formado en las inferiores del club.

“Gracias a Dios, el profesor me dio la confianza y me dijo que entre tranquilo. Ya dentro de la cancha mis compañeros me hablaban y me apoyaban y cuando se tiene esa ayuda las cosas se ponen más fáciles. Estoy contento por debutar y mucho más con un triunfo”, dijo Calderón.

El defensor, de 21 años y de 1,90 m. de estatura, ingresó a los 79 minutos para cubrir el lugar que dejó Norberto Palmieri que fue expulsado con roja directa por una falta contra un delantero de Destroyers. Brayan reemplazó a Pablo Ruiz.

Desde que llegó a Oriente, hace ocho años (tenía 13), Calderón soñó con debutar en el equipo del que es hincha, por eso el lunes fue un día especial, ya que tuvo la chance de estrenarse ante el cuchuqui y fue con una victoria.

Ahora es una opción concreta para estar en la defensa en el superclásico del domingo, un duelo que ya lo disputó en las categorías inferiores, pero siempre fue jugarlo como profesional y en un estadio Tahuichi repleto de hinchas.

“La verdad, es una ilusión muy grande (poder jugar el clásico), cuando era pequeño iba al estadio y sentía una emoción inmensa. Luego, en las categorías de las divisiones menores y en la reserva me tocó estar dentro del campo de juego. Ahora, estar en el primer plantel, me llena de ilusión llegar a estar en el partido más visto a nivel nacional”, reveló Calderón, que en las inferiores se desempeñaba como volante central.

Brayan es una de las alternativas que maneja Vitamina Sánchez en la última línea, aunque el técnico podrá contar con el brasileño Sueliton Nogueira, que cumplió un partido de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas y que ha sido titular junto con el zurdo Gustavo Olguín.

Palmieri, que fue expulsado con tarjeta roja directa, puede ser suspendido por dos encuentros, aunque se debe esperar el fallo del Tribunal de Disciplina Deportiva.