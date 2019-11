Diálogo entre el Gobierno y los sectores sociales continuará en mesas de trabajo

El diálogo del Gobierno con las organizaciones sociales proseguirá hoy, en hora a determinarse, con la conformación de dos o tres mesas de trabajo, informó anoche el ministro de Obras Públicas, Yerko Núñez.

Núñez, al abandonar el Palacio de Gobierno cerca de las 20.30, después de que se instaló la reunión a las 18.30 con la presencia de monseñor Eugenio Scarpellini, dijo que no hay motivo para seguir conflictuando el país porque tras la promulgación de la ley se convocará a elecciones generales a la brevedad posible.

“Además, todos los proyectos van a fluir, no se puede parar el aparato del Estado, este es un gobierno de transición. Aquí no tenemos por qué crear nuevas leyes, la que tiene que hacerlo es la nueva Asamblea Legislativa, sobre el tema amnistía en esa instancia se deben tomar determinaciones, este es un gobierno corto, lo único que se busca es pacificar el país”, aseveró a medios estatales.

Sobre los motivos por los que se suspendió la reunión, Núñez aclaró que varios sectores movilizados que no estaban participando pidieron ser tomados en cuenta. En ese marco, indicó que hay varios puntos que se deben tratar y seguramente se incluirán otros.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Sobre el pedido de dar garantías a las exautoridades, dijo que las mismas están en la Constitución Política del Estado y en las leyes.

“Lo que no vamos a hacer es pisotear la Constitución ni la ley, quienes cometieron un delito tienen que pagar (…) Durante casi 14 años fuimos perseguidos por la justicia solo por pensar diferente y eso no va a ocurrir ahora, nosotros no vamos a perseguir absolutamente a nadie, es un gobierno de transición, y tampoco podemos garantizar a alguien que cometió delitos que no va a tener procesos, la justicia tomará determinaciones al respecto”, apuntó.