El presidente brasileño Jair Bolsonaro anunció que no asistirá a la asunción de Alberto Fernández

La reacción de Bolsonaro no se hizo esperar. No solo dijo que en la Argentina habían triunfado las fuerzas del mal, sino que anunció: “Nos preparamos para lo peor”. También intervino uno de sus hijos en el debate público, al compartir un posteo burlándose del hijo de Fernández, Estinislao, que se sacó una foto vestido de Pikachu (un personaje de la serie animada japonesa Pokemon). “Esto no es un meme”, comentó por Twitter.