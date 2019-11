Gobierno revela que el 71% de ítems para cubanos era destinado a choferes y cocineros

Choferes, cocineros y técnicos ocupaban el 71% de los ítems destinados a la delegación de cubanos, quienes cumplían una misión de salud “solidaria” en el área rural, indicó ayer el ministro de Salud, Aníbal Cruz. Cuba aclaró que un acuerdo lo permite.

“Hemos hecho una primera investigación al respecto y son 702 ítems este año, no tenemos registros de los años anteriores. Se pagó por el servicio de 702 súbditos cubanos, de ellos 205 eran médicos y el resto, técnicos, choferes y cocineros”, dijo Cruz al canal Radio Televisión Popular (RTP).

La autoridad interina especificó que cada ciudadano cubano tenía asignado un salario mensual de Bs 7.141 ($us 1.032), lo que representaba un gasto mensual para el Estado boliviano de Bs 5.042.269 ($us 724.464) y por año significaba Bs 60,1 millones ($us 8,6 millones), sin contar con los Bs 68 que recibía al día cada miembro de la delegación como viático y los gastos de traslado por tierra o avión.

El dinero no lo recibían los trabajadores cubanos, sino dos personas de la Embajada de Cuba, aseguró Cruz. “Yo tengo los nombres pero no los voy a dar aún, desconocemos si el salario era entregado a esos ciudadanos o eran para su gobierno”.

Al respecto, el encargado de Negocios de la Embajada de Cuba en Bolivia, Eric Valdés, sostuvo que la llegada de médicos, choferes, cocineros y técnicos está suscrito en el acuerdo con Bolivia.

“El personal que llega necesita movilizarse y ahí están los choferes. Los cocineros son para evitar que se enfermen por la dieta diferente y es hasta que se acostumbren. Nosotros no incumplimos el acuerdo, está ahí y sigue vigente”.

Agregó que la estadía de los médicos es pagado por el Gobierno de Bolivia y no por Cuba. Respecto a la entrega del salario, admitió que hay dos personas encargadas de recibirlo y también de distribuirlo al personal que lo ganó, y ello para evitar que el Gobierno de Bolivia “pague la remuneración uno por uno”.

En 2006, tras el primer mandato del expresidente Evo Morales, se firmó un acuerdo con el Gobierno de Cuba para que médicos de ese país se trasladen al territorio nacional y beneficien a la población con la atención gratuita. Datos oficiales del Ministerio de Salud, correspondientes a marzo de este año, señalan que son “8.000 los profesionales cubanos de la salud que cumplieron misión en Bolivia, quienes realizaron más de 70 millones de atenciones médicas y salvaron unas 100.000 vidas”.

Según el reporte, eran 450 médicos, 10 odontólogos, 250 profesionales y técnicos de la salud, es decir, fisioterapeutas, radiólogos, biotecnólogos, bioquímicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, foniatras, optometristas, imagenólogos, nutricionistas, enfermeros, auxiliares, entre otros.

Cruz, quien en 2017 era presidente del Colegio Médico de Bolivia, explicó que los datos a los que accedieron son parte de una auditoría que se realiza a todos los programas del ministerio y en ese contexto se estableció que solo obtuvieron información de 2019 y no así de años anteriores debido a que dañaron el sistema.

Anunció que la próxima semana presentará resultados y también de la investigación a cada Servicio Departamental de Salud.

Este año, Bolivia pagó Bs 53,1 millones en salarios para médicos cubanos